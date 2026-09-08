Ρούμπιο: Το Ιράν πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

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Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «το Ιράν βρίσκεται σαφώς πίσω από ορισμένα από αυτά τα γεγονότα», χαρακτηρίζοντας τους Χούθι «πράκτορες και σύμμαχοι των Ιρανών».
  • Οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι φιλο-ιρανοί αντάρτες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε σήμερα πως το Ιράν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

«Από πολλές απόψεις, οι Χούθι είναι πράκτορες και σύμμαχοι των Ιρανών. Πιστεύω ότι το Ιράν βρίσκεται σαφώς πίσω από ορισμένα από αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι φιλο-ιρανοί αντάρτες στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

 

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