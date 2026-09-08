Κόλαση στο Κίεβο: Βροχή πυραύλων και drones, 3 νεκροί και 25 τραυματίες – Τραυματίστηκαν δημοσιογράφοι σε τηλεοπτικό σταθμό

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Με μία από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών ξύπνησε το Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικό κύμα πυραύλων και drones λίγες ώρες μετά το τέλος της σύντομης παύσης των επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν, ενώ πολυκατοικίες, σχολείο, αποθήκες και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και τεράστιες πυρκαγιές γέμισαν με καπνό τον ουρανό της πόλης.

Η επίθεση σηματοδότησε το βίαιο τέλος της σύντομης ανάπαυλας που είχε επικρατήσει στο Κίεβο κατά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο.

«Είναι σαν το Hunger Games. Είναι απλώς θέμα επιβίωσης», είπε στην Kyiv Independent η Ντάρια Κολίσνικ, κάτοικος κτιρίου που υπέστη ζημιές από πύραυλο στην περιοχή Σολομιάνσκι.

«Πηγαίνεις απλώς για ύπνο και αναρωτιέσαι αν θα ξυπνήσεις ή όχι. Αυτή είναι η ζωή στο Κίεβο».

⚡️🇷🇺🇺🇦More Insane footage of the moment of a Russian Kn-23 ballistic missile strike on Kyiv last night. pic.twitter.com/RuxncR8GIE — Global News Monitor (@GlobalNewsMontr) September 8, 2026

Εκρήξεις μέσα στη νύχτα και τεράστιες φωτιές

Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με δημοσιογράφους της Kyiv Independent που βρίσκονταν στην πόλη.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα σημειώθηκε ακόμη μία μεγάλη έκρηξη, ενώ στις 04:14 καταγράφηκε σειρά έως και έξι εκρήξεων σε γρήγορη διαδοχή.

Η Λιουντμίλα Αχρεμένκο, επίσης κάτοικος της περιοχής Σολομιάνσκι, δήλωσε ότι το σπίτι της υπέστη ζημιές για δεύτερη φορά από επίθεση στην περιοχή.

«Το ωστικό κύμα έσπασε τα παράθυρα και πέτρες πετάχτηκαν μέσα στο σπίτι. Έπιπλα καταστράφηκαν», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει ακόμη καταφύγιο κοντά στο σπίτι της και έτσι παρέμεινε μέσα στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Ήταν πολύ τρομακτικό. Κοιμόμουν και ξύπνησα από την έκρηξη. Είδα τα παράθυρα να ανοίγουν, τα τζάμια να σπάνε και τις γλάστρες να πέφτουν. Όλα πετάχτηκαν μέχρι το ταβάνι», περιέγραψε.

«Είδα το παράθυρο να πετάγεται»

Η Ντάρια Κολίσνικ περιέγραψε τη στιγμή που το πλήγμα χτύπησε το κτίριο όπου βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο και το παιδί της.

«Ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός κρότος. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα το παράθυρο να πετάγεται και μεγάλες λάμψεις», είπε.

«Έτρεξα στο δεύτερο δωμάτιο, όπου κοιμόντουσαν το παιδί και ο άνδρας μου, και πέρασα μέσα από τη σπασμένη πόρτα και τα παράθυρα».

«Πήρα το παιδί, δόξα τω Θεώ, το σήκωσα και είναι καλά. Ο άνδρας μου κόπηκε λίγο από τα τζάμια. Αλλά, δόξα τω Θεώ, είναι καλά», πρόσθεσε.

32 πύραυλοι κρουζ και 166 Shahed

Πριν από τα πλήγματα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και επιθετικά drones με κινητήρες τζετ κατευθύνονταν προς το Κίεβο.

Κανάλια παρακολούθησης ανέφεραν ότι τουλάχιστον 12 βαλλιστικοί πύραυλοι στόχευσαν την πόλη μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας.

Αργότερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά:

32 πυραύλους κρουζ

166 drones τύπου Shahed, περισσότερα από τα μισά εκ των οποίων έφεραν κινητήρες τζετ

αδιευκρίνιστο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι, 31 πύραυλοι κρουζ και 142 drones.

Πλήγματα από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν σε 29 διαφορετικά σημεία.

Τρεις νεκροί και 25 τραυματίες

Μέχρι τις 15:20 τοπική ώρα, η Στρατιωτική Διοίκηση της πόλης του Κιέβου ανακοίνωσε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις είχαν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι 25.

Τουλάχιστον δύο πολυώροφα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από drones. Φωτιές ξέσπασαν επίσης σε αποθήκες, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε γκαράζ και οχήματα.

Οι διασώστες απομάκρυναν δύο ανθρώπους από 16ώροφη πολυκατοικία που χτυπήθηκε, ενώ άλλοι 10 άνθρωποι διασώθηκαν από πενταώροφο κτίριο όπου είχαν εγκλωβιστεί μετά την επίθεση.

In Kyiv and the region, as well as in many other regions, efforts to deal with the aftermath of the Russian strike have been underway since last night. It was a complex attack that the Russians tried to plan to cause as much harm to life as possible – ballistic missiles, cruise… pic.twitter.com/A6QNY51ltd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026

Ζελένσκι: «Προσπάθησαν σκόπιμα να προκαλέσουν όσο μεγαλύτερη ζημιά γίνεται»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχείρησε να μεγιστοποιήσει τις ανθρώπινες απώλειες.

«Οι Ρώσοι προσπάθησαν σκόπιμα να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στη ζωή: βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρουζ και κατά πλοίων, Shahed με κινητήρες τζετ», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την αναχαίτιση σχεδόν όλων των ρωσικών πυραύλων κρουζ «καλό αποτέλεσμα».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είναι αρκετό; Όχι. Χρειαζόμαστε πυραύλους αναχαίτισης».

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης πακέτο αντιβαλλιστικών πυραύλων από τις ΗΠΑ. «Άκουσαν αναλυτικά τι χρειαζόμαστε και πότε το χρειαζόμαστε. Υπολογίζω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ για να θέσω αυτό το θέμα και, Θεού θέλοντος, θα έχουμε αποτέλεσμα», είπε.

Russia attacked the office of a Ukrainian television channel with a missile during a broadcast. Journalists were injured. pic.twitter.com/aGOJ3Y0HaE — Денис Казанський (@den_kazansky) September 8, 2026

Ρωσικό drone χτύπησε τηλεοπτικό σταθμό εν ώρα ζωντανής μετάδοσης

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, drone έπληξε και τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού We-Ukraine, ο οποίος συμμετέχει στον εθνικό τηλεμαραθώνιο που μεταδίδεται από την έναρξη της ρωσικής πλήρους κλίμακας εισβολής. Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ζωντανή μετάδοση.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι χτυπήθηκαν η αίθουσα σύνταξης και τα γραφεία του.

«Shahed εναντίον των μέσων ενημέρωσης είναι ένα νέο κεφάλαιο στην κατάπτωση της Ρωσίας και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει απάντηση από την Ευρώπη και τον κόσμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

🇺🇦🚨 UCRANIA | DRON RUSO IMPACTA OFICINAS DE MEDIOS EN KYIV DURANTE UNA EMISIÓN EN VIVO Un dron de ataque ruso impactó este martes las oficinas de My–Ukraine y My–Ukraine+ en Kyiv, mientras se emitía en directo el telemaratón United News. El impacto dañó la redacción, provocó… pic.twitter.com/eDQpqSkMIr — Media Oriente (@MediaOriente) September 8, 2026

«Αποκαλώ πλέον αυτόν τον δρόμο πεδίο βολής»

Ο Γεβχέν Παντσένκο, κάτοικος της περιοχής Σολομιάνσκι, βρισκόταν αρχικά στο διαμέρισμά του στον ένατο όροφο όταν άρχισε η επίθεση.

Καθώς οι εκρήξεις εντείνονταν, κατέβηκε στον πρώτο όροφο. «Αποκαλώ πλέον αυτόν τον δρόμο “πεδίο βολής”, γιατί αυτές οι επιθέσεις δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά», είπε.

«Οι επιθέσεις αυτές καταστρέφουν τις ζωές και τα μέσα βιοπορισμού των ανθρώπων. Δεν έχουν πού να ζήσουν ή να εργαστούν. Είναι φρικτό».

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε πυρκαγιές και ζημιές σε πολλές συνοικίες του Κιέβου, μεταξύ των οποίων οι Χολοσίιβσκι, Σολομιάνσκι, Νταρνίτσκι, Ποντίλσκι και Ντνιπρόβσκι.

Εννέα συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων πριν από την προσωρινή παύση

Η νέα επίθεση ακολούθησε μία παρατεταμένη περίοδο ρωσικών επιδρομών με drones εναντίον του Κιέβου. Πριν από την προσωρινή παύση του Σαββατοκύριακου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί επιθέσεις επί εννέα συνεχόμενες ημέρες, ημέρα και νύχτα.

Το πρωί της Τρίτης οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής συνέχισαν να ηχούν, ενώ η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι αρκετά drones με κινητήρες τζετ εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον εναέριο χώρο πάνω από το Κίεβο.

Πλήγματα και γύρω από το Κίεβο

Η ρωσική επίθεση δεν περιορίστηκε στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την περιοχή από το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου έως το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας κατοικημένες περιοχές και μη στρατιωτικές υποδομές.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Ζημιές υπέστησαν δύο πολυκατοικίες, μία κατοικία, μία αποθήκη και μία παραγωγική εγκατάσταση.

Καταστροφές σε σπίτια, αποθήκες, επιχειρήσεις και οχήματα αναφέρθηκαν στις περιοχές Μπρόβαρι, Μπορίσπιλ, Φαστίβ και Ομπούχιβ.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν επίσης σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ακόμη και μακριά από το μέτωπο, μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Ρίβνε στα βορειοδυτικά.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία πιθανότατα είχε εκτοξεύσει πυραύλους κρουζ από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-160.

🚨 Eyewitnesses in Kyiv film the moment two ballistic missiles hitting the same location. Russia used Double Tap Strike against Kyiv similar to USA used against IRAN’s MINAB SCHOOL #Kyiv #Ukraine #Russia pic.twitter.com/N7hILTxbfC — SilentFrame (@SilentFrameM) September 8, 2026

Η τριήμερη παύση που τελείωσε με πυραύλους

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει στις 6 Σεπτεμβρίου τριήμερη παύση των επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, την ώρα που οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονταν στην πόλη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι η εκεχειρία θα «άρχιζε τα μεσάνυχτα», χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν εννοούσε τα μεσάνυχτα της 5ης ή της 6ης Σεπτεμβρίου.

Όσο οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι βρίσκονταν στο Κίεβο, δεν σημειώθηκε αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα. Λίγο μετά την αναχώρησή τους στις 7 Σεπτεμβρίου, όμως, η Ρωσία άρχισε και πάλι να στέλνει drones προς το Κίεβο.

Και λίγες ώρες αργότερα, η σύντομη ανάπαυλα έδωσε τη θέση της σε πυραύλους, drones, φωτιές και σειρήνες.