«Γέφυρα φιλίας» ή στρατιωτικός διάδρομος; Η πρώτη οδική σύνδεση Ρωσίας – Βόρειας Κορέας προκαλεί ανησυχία

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Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες, διευκολύνοντας τη μεταφορά φορτίων και επιβατών μέσω του ποταμού Τούμεν. Η Πιονγκγιάνγκ κάνει λόγο για ενίσχυση του εμπορίου, του τουρισμού και των ανταλλαγών προσωπικού, ωστόσο Ουκρανοί ερευνητές προειδοποιούν ότι η νέα σύνδεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κρυφός στρατιωτικός διάδρομος προς τη Ρωσία.

Η γέφυρα ενώνει τις παραμεθόριες πόλεις Ρασόν, στη Βόρεια Κορέα, και Χασάν, στη Ρωσία, και αποτελεί την πρώτη κανονική οδική σύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας ανέφεραν ότι η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για «ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο».

Ωστόσο, η ουκρανική ερευνητική οργάνωση Truth Hounds υποστήριξε ότι η υποδομή προορίζεται «πρωτίστως για τη δημιουργία ενός συγκαλυμμένου στρατιωτικού διαδρόμου εφοδιασμού» που θα μπορούσε να στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Νέο σύμβολο φιλίας» για Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ

Η έναρξη λειτουργίας της γέφυρας έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχυθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν δεσμευτεί στο παρελθόν ότι οι δύο χώρες θα συνδράμουν η μία την άλλη σε περίπτωση «επιθετικότητας» εναντίον οποιασδήποτε από τις δύο.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν χαρακτήρισε τη γέφυρα «νέο σύμβολο φιλίας», ενώ ο Βορειοκορεάτης πρωθυπουργός Πακ Τάε Σονγκ έκανε λόγο για «ιστορικό γεγονός».

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, έως και 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά.

Russia and North Korea have opened the first road bridge between the two nations as economic and military ties deepen. pic.twitter.com/e5zW9bWRRL — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 7, 2026

Μήκους ενός χιλιομέτρου και με νέες υποδομές στα σύνορα

Δορυφορικές εικόνες που είχε παρουσιάσει το BBC τον Μάιο έδειχναν τη γέφυρα, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, μαζί με νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό ελέγχου, βοηθητικές υποδομές και χώρους στάθμευσης.

Ρωσία και Βόρεια Κορέα διαθέτουν ήδη αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανονική οδική δίοδος.

Σύμφωνα με το Reuters, η μόνη λύση για τη διέλευση αυτοκινήτων ήταν μια πρόχειρη πρακτική, κατά την οποία, κατόπιν ειδικής συνεννόησης, τοποθετούνταν ξύλινες σανίδες πάνω στη σιδηροδρομική γέφυρα ώστε να μπορούν να περάσουν οχήματα.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η νέα γέφυρα θα χρησιμοποιείται αρχικά για τη μεταφορά φορτίων, ενώ αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να ανοίξει και για επιβατική κίνηση.

Ο Μισούστιν δήλωσε ότι η γέφυρα θα δώσει «ισχυρή ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας».

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην τελετή εγκαινίων, χαρακτήρισε τις σχέσεις Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ «σε πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο».

Φόβοι ότι θα ενισχυθούν οι μεταφορές όπλων προς τη Ρωσία

Το πιο άμεσο αποτέλεσμα της νέας σύνδεσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να είναι η αύξηση των εξαγωγών όπλων από τη Βόρεια Κορέα προς τη Ρωσία.

Ερευνητές της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμούν ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει ήδη μεταφέρει στη Ρωσία, μέσω πλοίων, ρουκέτες, πυραύλους και βλήματα πυροβολικού αξίας από 7 έως 14 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 11.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν ενεργά εναντίον ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος.

Η Truth Hounds υποστηρίζει ότι, δεδομένης της συνθήκης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 2024, η νέα γέφυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απευθείας μεταφορά στη Ρωσία Βορειοκορεατών στρατιωτικών, εργατών κατασκευών και υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την οργάνωση, θα μπορούσε να διευκολύνει και τη ροή ρωσικής τεχνολογίας και πόρων προς τη Βόρεια Κορέα.

Η κατασκευή άρχισε μετά την επίσκεψη Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 2025, μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί κατά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στη χώρα έπειτα από 24 χρόνια και οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Η γέφυρα ολοκληρώθηκε σε 495 ημέρες, έπειτα από καθυστερήσεις.

Ρώσοι τουρίστες και Βορειοκορεάτες εργάτες

Από το 2024, όταν η Βόρεια Κορέα άρχισε ξανά να δέχεται Ρώσους επισκέπτες, μικρός αριθμός τουριστών από τη Ρωσία ταξιδεύει στη χώρα.

Η Πιονγκγιάνγκ φιλοξενεί Ρώσους τουρίστες τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στα παραθαλάσσια θέρετρα Γουονσάν-Κάλμα, ενώ εξακολουθεί να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο ταξιδιωτών από άλλες χώρες.

Η νέα οδική σύνδεση αναμένεται επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά Βορειοκορεατών εργατών στη Ρωσία.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Νότιας Κορέας, περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες εργάζονται σήμερα σε εργοτάξια και υλοτομικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Παρότι τα Ηνωμένα Έθνη απαγορεύουν στις χώρες να χρησιμοποιούν εργατικό δυναμικό από τη Βόρεια Κορέα, πολλοί Βορειοκορεάτες, σύμφωνα με το BBC, εισέρχονται στη Ρωσία με φοιτητικές θεωρήσεις.

«Πριν από τον πόλεμο ήταν μία από τις πιο νωθρές συνοριακές συνδέσεις»

Ο Βίκτορ Τσα, από το Center for Strategic and International Studies (CSIS), είχε δηλώσει στο BBC Verify τον Μάιο ότι η ταχύτητα κατασκευής της γέφυρας αντικατοπτρίζει τον όγκο της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτό τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή από τη Βόρεια Κορέα στρατευμάτων, όπλων, πυρομαχικών και εργατών για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία», ανέφερε.

Και πρόσθεσε ότι, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η σύνδεση αυτή ήταν «μία από τις πιο νωθρές» μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των δύο γειτόνων της.