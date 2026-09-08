Γυναικοκτονία 45χρονης στην Ιταλία: Την έριξε ζωντανή από τη γέφυρα και αυτοκτόνησε – Συγκλονίζει η έκκληση του πατέρα της

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Στο επίκεντρο των ιταλικών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται η υπόθεση της 45χρονης Λορένα Ισέρι, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Φεντερίκο Βέλα, σε μια γυναικοκτονία που έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Βέλα την πέταξε από οδογέφυρα της Autostrada del Sole στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, κοντά στη Φλωρεντία, και στη συνέχεια έπεσε και ο ίδιος στο κενό.

Τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας, έδωσαν απάντηση σήμερα σε ένα από τα βασικότερα ερωτήματα της έρευνας: η Λορένα ήταν ακόμη ζωντανή όταν έπεσε από την οδογέφυρα. Η πτώση και η πρόσκρουση στο έδαφος κρίθηκαν συμβατές με την αιτία του θανάτου της.

Η οριστική ιατροδικαστική έκθεση θα συνταχθεί από την ιατροδικαστή Μπεατρίτσε Ντεφράια, την οποία διόρισε ο εισαγγελέας Αντόνιο Νατάλε, και αναμένεται να κατατεθεί μέσα σε 90 ημέρες, αναφέρει το Rai.

«Φεντερίκο, τι κάνεις;» – Τα τελευταία λεπτά της Λορένα

Πριν από το τραγικό τέλος, η Λορένα κατάφερε, ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένη στο πορτμπαγκάζ, να βρει ένα κινητό τηλέφωνο που είχε αφήσει ο Βέλα και να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Η συνομιλία με το κέντρο επιχειρήσεων διήρκεσε 19 λεπτά.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Κόζιμο Μίκολι, προς το τέλος της ηχογράφησης φέρεται να ακούγεται ο Βέλα να ανοίγει το πορτμπαγκάζ, ενώ ακούγονται και βογκητά.

Κατά τον ίδιο, η Λορένα παρέμεινε κλεισμένη εκεί για περίπου 20 έως 25 λεπτά και ενδέχεται να είχε δεχθεί χτυπήματα. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις ανακριτικές και ιατροδικαστικές αρχές.

Η τηλεφωνική κλήση είχε επιτρέψει στην αστυνομία να εντοπίσει τη διαδρομή του αυτοκινήτου και να παραμείνει σε επαφή με την 45χρονη μέχρι τη στιγμή που ο Βέλα έφτασε στην οδογέφυρα και την έβγαλε από το πορτμπαγκάζ.

Τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας δείχνουν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ακόμη ζωντανή.

Η πτώση και η πρόσκρουση στο έδαφος κρίθηκαν συμβατές με την αιτία θανάτου, ενώ μένει να εξακριβωθεί με ακρίβεια ποιες κακώσεις είχαν προκληθεί πριν από την πτώση και ποιες από την πρόσκρουση.

Οι μώλωπες και το ερώτημα για προηγούμενο ξυλοδαρμό

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αφορά τους μώλωπες που εντοπίστηκαν στο σώμα της Λορένα.

Οι ιατροδικαστές καλούνται να διαπιστώσουν εάν προκλήθηκαν από την πτώση ή αν προϋπήρχαν, από την περίοδο κατά την οποία η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε επίθεση, να ακινητοποιήθηκε και να κλείστηκε στο πορτμπαγκάζ.

Η οικογένειά της φοβόταν αρχικά ότι μπορεί να ήταν ήδη αναίσθητη όταν ο πρώην σύντροφός της την πέταξε από τη γέφυρα.

Μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων, η σορός αναμένεται να παραδοθεί στην οικογένεια και να μεταφερθεί στο Σκουιντσάνο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελέτης

Παράλληλα, η αστυνομία της Φλωρεντίας προσπαθεί να ανασυνθέσει τις ημέρες και τις ώρες που προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο προμελετημένου εγκλήματος.

Οι ερευνητές ελέγχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Βέλα είχε εμφανιστεί κοντά στο σπίτι της Λορένα τις προηγούμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι κατοικούσε σε διαφορετική περιοχή της πόλης.

Μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και κολλητική ταινία, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει το φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, εμποδίζοντας το αυτόματο κλείσιμό της.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν επίσης δεματικά καλωδίων, ένα σφυρί, ένα ψαλίδι και ένα κάλυμμα.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία απόδειξη αγοράς από συναλλαγή που έκανε ο Βέλα το πρωί της δολοφονίας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα αντικείμενα που αγόρασε συνδέονται με την προετοιμασία της επίθεσης.

Το μήνυμα στη μητέρα της: «Η κόρη σου είναι νεκρή»

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τρία κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν.

Ο εισαγγελέας Αντόνιο Νατάλε διέταξε τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων των συσκευών, ώστε να αναλυθούν οι κλήσεις και τα μηνύματα των εβδομάδων που προηγήθηκαν.

Οι ερευνητές εξετάζουν τόσο τις επικοινωνίες μεταξύ του Βέλα και της Λορένα μετά το τέλος της σχέσης τους όσο και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε εκείνος με συγγενείς της.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη μητέρα της 45χρονης: «Η κόρη σου είναι νεκρή».

Η Εισαγγελία της Φλωρεντίας διεξάγει έρευνα για αρπαγή με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας και γυναικοκτονία με την επιβαρυντική περίσταση της προμελέτης.

Εξετάζεται αν είχε πάρει ναρκωτικά ή φάρμακα

Στη σορό του Φεντερίκο Βέλα έχουν διαταχθεί επίσης τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πριν από τη δολοφονία είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, αναβολικών ή ψυχοφαρμάκων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποτελέσματα που να επιτρέπουν στις αρχές να συμπεράνουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια κάποιας συγκεκριμένης ουσίας.

Ο ψυχίατρος που τον παρακολουθούσε επί περίπου 15 χρόνια δήλωσε, ανώνυμα, ότι τον είχε δει λίγες ημέρες πριν από τη γυναικοκτονία και τον περιέγραψε ως «σχετικά ήρεμο».

Όπως είπε, δεν είχε διακρίνει σημάδια που να τον κάνουν να προβλέψει βίαιη συμπεριφορά και δεν τον θεωρούσε βίαιο άτομο.

Il video appello rivolto al mondo della politica diffuso da Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall’ex che l’ha lanciata da un cavalcavia sulla A1. “Votate all’unanimità le norme e lavorate su scuole e centri antiviolenza”. #ANSA pic.twitter.com/pwJ0pDxciS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 5, 2026

Η έκκληση του πατέρα: «Μην κάνετε όπως η κόρη μου – Καταγγείλτε»

Μέσα στο πένθος του, ο πατέρας της Λορένα, Φράνκο Ισέρι, απηύθυνε νέα έκκληση, αυτή τη φορά όχι προς την πολιτική ηγεσία αλλά προς όλες τις γυναίκες.

«Εύχομαι η κόρη μου να είναι το τελευταίο θύμα. Σας παρακαλώ, μην κάνετε όπως η κόρη μου, που ήθελε να τον προστατεύσει και μου έλεγε ότι δεν ήθελε να τον καταστρέψει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταγγείλετε», είπε στην εκπομπή Dentro la notizia του Canale 5.

Ο ίδιος είπε ότι είχε επανειλημμένα προτρέψει την κόρη του να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της.

«Είμαι 78 ετών, έχω άσπρα μαλλιά και κάποια εμπειρία στη ζωή. Είχα έναν φόβο, αλλιώς δεν θα της έλεγα συνέχεια “να τον καταγγείλουμε”. Εκείνη ήταν καλό κορίτσι, δεν ήθελε να τον καταστρέψει. Δεν μας άφησε χρόνο αυτός ο αχρείος», είπε.

Και πρόσθεσε ότι πλέον είναι αργά για την κόρη του, αλλά όχι για άλλες γυναίκες. «Ο ιταλικός λαός έχει πλέον κουραστεί από αυτές τις τραγωδίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πεθαίνουν τόσες γυναίκες που δεν το αξίζουν. Είναι πλέον αργά, κάντε γρήγορα», ανέφερε.

Ο Φράνκο Ισέρι κατέληξε με μία έκκληση προς το πολιτικό σύστημα: «Πόσο θα ήθελα να δω έναν νόμο που θα ψηφιστεί ομόφωνα από την πολιτική για την προστασία των γυναικών».