ΔΕΘ 2026: Η οικονομική εξωστρέφεια και οι σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας στο επίκεντρο του κύκλου εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών

Στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Υπουργείο Εξωτερικών και οι εποπτευόμενοι φορείς Enterprise Greece και Export Credit Greece διοργάνωσαν έναν κύκλο θεματικών εκδηλώσεων, με κεντρικό άξονα την προαγωγή της εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία, την ενδυνάμωση και στήριξη των ελληνικών εξαγωγών.

Οι εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ και των εποπτευόμενων φορέων πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026, στο περίπτερο του Υπουργείου Εξωτερικών και των Enterprise Greece και Export Credit Greece, στην 90η ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη και σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, η οποία ήταν και η τιμώμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ.

Ακολουθεί περιληπτική περιγραφή για κάθε μία από τις εκδηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης:

05.09.2026 | «Εξάγοντας Καινοτομία στην Ιαπωνία»

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε θετικά παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία σε τομείς όπου οι καινοτόμες εφαρμογές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοϊαπωνικών οικονομικών σχέσεων, αλλά και αποτελώντας περιπτώσεις επιτυχούς εξωστρεφούς δραστηριότητας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος ανέδειξε την πλευρά της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας που επενδύει στην καινοτομία, την τεχνογνωσία και την ποιότητα, εδραιώνοντας συνέργειες με ουσία, βάθος και αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος, τόνισε τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, η οποία αντιμετωπίζεται ως μία από τις χώρες προτεραιότητας για την οικονομική διπλωματία της χώρας μας.

05.09.2026 | «Οι Προκλήσεις των Ελληνικών Εξαγωγών: Ανθεκτικότητα και Προστασία σε Περιόδους Ανακατατάξεων»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Export Credit Greece και το βασικό σημείο εστίασης ήταν η σημασία της θωράκισης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με κατάλληλα μέσα και εργαλεία. Ο στόχος της προσπάθειας είναι η δημιουργία συνθηκών ασφαλείας και προβλεψιμότητας, έτσι ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό, παρά τις μεταβολές που συντελούνται, σχεδόν ακατάπαυστα, στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, εξήρε τις δυνατότητες που ανοίγονται για την στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με την προώθηση της θεσμικής αναβάθμισης και μετασχηματισμού της Export Credit Greece.

06.09.2026 | «Από τη γνώση στις διεθνείς αγορές: Στρατηγικές και εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων»

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν εκπαιδευτικού χαρακτήρα και διοργανώθηκε από την Enterprise Greece, με αντικείμενο την ενημέρωση και εξοικείωση τα εργαλεία που παρέχει η Enterprise Greece προς τους μικρούς εξαγωγείς, υπό τη μορφή των εξειδικευμένων υπηρεσιών Exports Academy και Export Helpdesk. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εκτενώς οι κύριες προϋποθέσεις και τεχνικές, οι οποίες είναι απαραίτητες σε νέους επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των εργαλείων υποστήριξης για την ενίσχυση και διεύρυνση της εξαγωγικής ικανότητας της Ελλάδας.

06.09.2026 | «Discover Japan»

Με συνδιοργανωτές την Enterprise Greece, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒΕ, η εκδήλωση αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών επικεντρώθηκε στις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης της εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, καθώς και στην παροχή ουσιαστικής πληροφόρησης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής αγοράς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito και η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιαπωνία, Όλγα Κλιαμάκη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος, επισήμανε την δυναμική που αναπτύσσεται στις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Παράλληλα, εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιρειών ανέδειξαν πρακτικές πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Ιαπωνία.