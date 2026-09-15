Λατινοπούλου για την άρση ασυλίας της: «Οι μάσκες έπεσαν – ΝΔ και Βελόπουλος ψήφισαν χέρι-χέρι υπέρ, εάν ήμουν δεκανίκι θα με είχαν προστατεύσει»

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Την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου αποφάσισε σήμερα (15/9) η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να αναρτά βίντεο στα social media εξαπολύοντας επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρει πως η ΝΔ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας της και τονίζει: «Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, Τέλος! Τέλος με χρυσά γράμματα! Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει».

«Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους», πρόσθεσε.

«Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια; Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, μαζί με τις κηραλοιφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουνε στο ίδιο συρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό», συμπληρώνει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Βελόπουλος, συναιτεράκια στο ΕΣΡ. Συναιτεράκια στην ΑΔΑΕ. Συναιτεράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναιτεράκια και στην άρση της ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα. Ξυπνήστε!» καταλήγει η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Οι μάσκες έπεσαν! Όπου βλέπετε να με αποκαλούν δεκανίκι να πηγαίνετε να τρίβετε αυτό το βίντεο στα μούτρα τους! Όχι, γιατί μας έπρηζαν τόσο καιρό με την επική μπαρούφα ότι τάχα μου δήθεν εγώ ήμουν το δεκανίκι του… Μητσοτάκη. Για μια αστεία και αστήρικτη υπόθεση που ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου σήμερα ΝΔ και Βελόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο χέρι χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου, επιτέλους φανερώθηκαν! Ξυπνήστε τους» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Δείτε το βίντεο: