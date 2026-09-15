Τηλεθέαση (14/9): Οι νικητές της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Η τηλεθέαση της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών καναλιών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει τους νικητές στις ζώνες 5-10 και 10-1.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
  • Στη ζώνη 5-10, το “Κοινωνία Ώρα MEGA” του MEGA αναδείχθηκε νικητής στο γενικό κοινό με 22,3% και στο δυναμικό κοινό με 19,7%.
  • Οι “Αταίριαστοι” κυριάρχησαν στη ζώνη 10-1, καταγράφοντας 24,6% στο γενικό κοινό και 21,5% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 22,3%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 17,9%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 13,3%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 11,3%
5 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 8,9%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,6%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,9%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 24,6%
2 ΣΚΑΪ Live You 20,6%
3 OPEN 10 Παντού 15,9%
4 ΕΡΤNEWS Newsroom 6,6%
5 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 6,2%

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 19,7%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 12,4%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,2%
4 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 10,9%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 6,8%
6 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,9%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,1%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 21,5%
2 ΣΚΑΪ Live You 19,8%
3 OPEN 10 Παντού 17%
4 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5%
5 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,7%
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