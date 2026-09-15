Τηλεθέαση (14/9): Οι νικητές της πρωινής ζώνης της Δευτέρας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|22,3%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|17,9%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,3%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|11,3%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|8,9%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,6%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|24,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|20,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|15,9%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|6,6%
|5
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|6,2%
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|19,7%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|12,4%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,2%
|4
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|10,9%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,8%
|6
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,9%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|5,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|21,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|19,8%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|17%
|4
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5%
|5
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,7%