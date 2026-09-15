Emmy 2026: Ιστορικό ρεκόρ για το «Widow’s Bay» με 14 βραβεία, θρίαμβος για τον Μάθιου Ρις – Αναλυτικά η λίστα των νικητών

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Η 78η απονομή των βραβείων Emmy αποδείχθηκε μια βραδιά ορόσημο για τη σύγχρονη τηλεόραση, με ρεκόρ που ανατρέπουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών.

Η τελετή στο Λος Άντζελες είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή μια πρωτοεμφανιζόμενη σειρά που σάρωσε τις κωμικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα σπουδαίοι ηθοποιοί πέτυχαν επιτεύγματα που καταγράφονται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Οικοδέσποινα της μετάδοσης του NBC ήταν η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ στο παραδοσιακό «σπίτι» των Emmy, το Peacock Theater στο Λος Άντζελες.

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ, υποψήφιος για τη δουλειά του μαζί με τον Φορντ στο «Shrinking», τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Bob Hope.

Η σειρά «Widow’s Bay» του Apple TV σάρωσε τη Δευτέρα το βράδυ, συγκεντρώνοντας συνολικά 14 βραβεία σε μία μόνο σεζόν —αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για κωμωδία—, κατακτώντας μεταξύ άλλων το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς και Καλύτερου Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον πρωταγωνιστή της, Μάθιου Ρις, ο οποίος έφυγε από την τελετή με τρία βραβεία.

«Οι πανηγυρισμοί θα είναι μεγάλοι, ποικίλοι και ελπίζω ώρες ώρες άγριοι», δήλωσε ο Ρις στα παρασκήνια κρατώντας δύο από τα βραβεία του.

Το «The Pitt» κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τον πρωταγωνιστή Νόα Γουάιλι να επαναλαμβάνει τον θρίαμβό του ως Καλύτερος Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα.

Ωστόσο, το νοσοκομειακό δράμα του HBO Max δεν απέσπασε κανένα άλλο βραβείο κατά τη διάρκεια της κύριας τελετής, υπολειπόμενο των προσδοκιών.

Η Ρέα Σίχορν απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Α΄ Γυναικείας Ερμηνείας σε Δράμα για τη σειρά «Pluribus», ενώ η Τζιν Σμαρτ κατέκτησε το πέμπτο της βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία για την πέμπτη και τελευταία σεζόν του «Hacks».

Κανένας ηθοποιός στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να κερδίζει Emmy κάθε χρόνο για μια σειρά που διήρκεσε περισσότερες από τρεις σεζόν, μέχρι το επίτευγμα της Σμαρτ τη Δευτέρα.

Όλα τα υπόλοιπα βραβεία κωμωδίας κατέληξαν στο «Widow’s Bay», το οποίο κυριάρχησε απόλυτα στη βραδιά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ κωμικής σειράς που είχε σημειώσει μόλις πέρυσι το «The Studio» με 13 νίκες.

Η ολοκληρωτική επικράτηση του «Widow’s Bay»

Πέρα από τον Α΄ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμωδία, ο Ρις κέρδισε και το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά για το «The Beast in Me», όντας ο πρώτος άνδρας ηθοποιός που κατακτά δύο βραβεία Α΄ Ανδρικού Ρόλου την ίδια χρονιά, ενώ παρέλαβε και το τρόπαιο της Καλύτερης Κωμικής Σειράς ως εκτελεστικός παραγωγός του «Widow’s Bay».

Η σειρά της πρώτης σεζόν, την οποία δημιούργησε η Κέιτι Ντίπολντ, ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και τον τρόμο, αφορώντας μια νησιωτική κοινότητα της Νέας Αγγλίας και τον δήμαρχό της (Μάθιου Ρις) που έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάρα αιώνων.

«Σας ευχαριστούμε, Apple, που μας αφήσατε να πάρουμε αυτό το τρελό, δημιουργικό ρίσκο», δήλωσε η Ντίπολντ παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας. «Πραγματικά μας άφησαν να κάνουμε αυτή την περίεργη σειρά».

Το Apple TV εδραίωσε τη δεσπόζουσα θέση του στις κωμικές κατηγορίες των Emmy. Ανάμεσα στα «Widow’s Bay», «The Studio» και «Ted Lasso», έχει κατακτήσει το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς τέσσερις φορές μέσα σε έξι σεζόν – καθώς τα δύο τελευταία δεν προβάλονταν τη φετινή σεζόν και ήταν εκτός διεκδίκησης.

Το «Widow’s Bay» απέσπασε επίσης το βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Χίρο Μουράι και Σεναρίου για τη δημιουργό του, Ντίπολντ.

Το «Widow’s Bay» είχε ήδη αποσπάσει οκτώ βραβεία Emmy σε προηγούμενη τελετή (Creative Arts), πριν σαρώσει και στις έξι κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιο τη Δευτέρα.

Ο Στίβεν Ρουτ απέσπασε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά και η Κέιτ Ο’Φλιν το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

«The Pitt» και «Hacks»: Χαμηλότερες των προσδοκιών οι επιδόσεις

Το «The Pitt» ήταν ο ηγέτης των υποψηφιοτήτων (25) και το «Hacks» στην κωμωδία με 24, ωστόσο καμία από τις δύο σειρές δεν πραγματοποίησε τη σαρωτική πορεία που αναμενόταν κατά την απονομή των βραβείων.

Η νίκη της Σμαρτ ήταν η μοναδική για το «Hacks» το βράδυ της Δευτέρας. «Τι διαδρομή ήταν αυτή», είπε συγκινημένη η Σμαρτ αφού καταχειροκροτήθηκε όρθια από το κοινό.

Η 75χρονη ηθοποιός έχει συγκεντρώσει συνολικά οκτώ βραβεία Emmy σε μια καριέρα που ήταν ήδη απόλυτα καταξιωμένη όταν ανέλαβε τον καθοριστικό ρόλο της Ντέμπορα Βανς — μιας αιχμηρής stand-up κωμικού που μάχεται ενάντια στην ηλικία, την περιθωριοποίηση και τον σεξισμό στη σειρά του HBO Max.

Αντίστοιχα, τα βραβεία Καλύτερου Δράματος και Α΄ Ανδρικού Ρόλου ήταν οι μοναδικές νίκες για το «The Pitt» στην κύρια τελετή, παρόλο που είχε αποσπάσει τέσσερα βραβεία σε προηγούμενη απονομή.

Ο Γουάιλι κέρδισε υποδυόμενος τον Δρ. Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπινάβιτς, έναν ρόλο που του χάρισε μια θεαματική αναγέννηση στην καριέρα του, δεκαετίες μετά την πρωταγωνιστική του παρουσία στην «Εντατική» (ER) τη δεκαετία του ’90.

«Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω στη ζωή μου, και αυτή είναι η μόνη ομάδα στην οποία ήθελα να ανήκω», ανέφερε ο Γουάιλι κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Πρώτη νίκη για τη Σίχορν — Εκπλήξεις στις B΄ Κατηγορίες

Η Ρέα Σίχορν κατέκτησε το πρώτο της βραβείο Emmy υποδυόμενη τον μοναδικό κεντρικό χαρακτήρα στη σειρά «Pluribus» του Apple TV.

Η 54χρονη ηθοποιός είχε προταθεί δύο φορές χωρίς να νικήσει για τον ρόλο που την καθιέρωσε στο «Better Call Saul», τη σειρά του δημιουργού του «Breaking Bad», Βινς Γκίλιγκαν, ο οποίος τοποθέτησε τη Σίχορν στο επίκεντρο του «Pluribus».

Ο Γκίλιγκαν κέρδισε το πέμπτο Emmy της καριέρας του για το σενάριο της σειράς.

Η Άλισον Τζάνεϊ απέσπασε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα για το «The Diplomat», ενώ ο Τομ Πέλφρεϊ κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δράμα για το «Task», επικρατώντας αμφότεροι απέναντι σε αρκετούς υποψηφίους από το «The Pitt».

Το «DTF St. Louis» αναδείχθηκε Καλύτερη Μίνι Σειρά.

Οι πρωταγωνιστές Ντέιβιντ Χάρμπουρ και Λίντα Καρντελίνι είχαν ήδη αποσπάσει βραβεία Β΄ Ρόλου σε προηγούμενη τελετή στις 6 Σεπτεμβρίου, καθώς η Ακαδημία Τηλεόρασης μετέφερε αρκετές κατηγορίες εκτός της κύριας τηλεοπτικής μετάδοσης για να μικρύνει τη διάρκεια του σόου.

Το «DTF St. Louis» συγκέντρωσε συνολικά επτά Emmy.

Νίκη Κολμπέρ μετά τη διακοπή της εκπομπής του

Η εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», η οποία κόπηκε από το πρόγραμμα του CBS, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ψυχαγωγικής Εκπομπής (Variety Series).

Είναι ένα από τα έξι βραβεία Emmy που κέρδισε φέτος η εκπομπή, μετά την ακύρωσή της την οποία το δίκτυο απέδωσε σε οικονομικούς λόγους, ενώ πολλοί θεωρούν ότι οφειλόταν στην κριτική που ασκούσε στη διακυβέρνηση Τραμπ.

«Αν σας άρεσε η κωμωδία απόψε, τη γράψανε οι παλιοί μου σεναριογράφοι», δήλωσε ο Κολμπέρ.

Συγκινητικές αφιερώσεις σε Πάρτον, Ο’Χάρα και Ράινερ

Η Σάλι Φιλντ απέδωσε φόρο τιμής στη συμπρωταγωνίστριά της στο «Steel Magnolias», Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα, σε μια ειδική ενότητα της μετάδοσης στην οποία συμμετείχε και η Ρέμπα ΜακΕντάιρ.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι αναφορές στην Κάθριν Ο’Χάρα, που απεβίωσε τον Μάρτιο, καθώς και στον Ρομπ Ράινερ, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους τον Δεκέμβριο.

Ο Ράινερ, στον οποίο απονεμήθηκε μεταθανάτιο Emmy σε προηγούμενη τελετή ως Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Κωμωδία για τη συμμετοχή του στο «The Bear», τιμήθηκε από τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά του στο «The Bear», Τζέιμι Λι Κέρτις.

«Ήταν γενναιόδωρος, ευγενικός, απίστευτα αστείος και φίλος για όλους», δήλωσε η Κέρτις. «Και μας λείπει πολύ ο Ρομπ, η Μισέλ και όλοι όσοι χάσαμε φέτος».

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