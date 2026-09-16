Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του – Το καλωσόρισμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ΦΩΤΟ

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Επέστρεψε στη Βουλή και τα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου προς τη Βουλή, όπου διεξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Πρωθυπουργός όταν ανέβηκε στο βήμα, καλωσόρισε τον Γιώργο Μυλωνάκη και είπε χαρακτηριστικά: «Σιδερένιος. Χαιρόμαστε που σε έχουμε ξανά κοντά μας».

Λίγο νωρίτερα ο Μάκης Βορίδης καλωσόρισε επίσης τον Γιώργο Μυλωνάκη και σχολίασε: «Εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές δυστυχώς καλλιεργείται και εντός της Βουλής».

Τον κ. Μυλωνάκη υποδέχτηκαν θερμά βουλευτές και υπουργοί, σπεύδοντας να του σφίξουν το χέρι. Ο κ. Μυλωνάκης κάθισε δίπλα στον Βασίλη Σπανάκη στα υπουργικά έδρανα.