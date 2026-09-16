Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του – Το καλωσόρισμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ΦΩΤΟ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, επέστρεψε στη Βουλή και τα υπουργικά έδρανα μετά από σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάκης Βορίδης τον καλωσόρισαν θερμά

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Γιώργος Μυλωνάκης- Βουλή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα στη Βουλή μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλωσόρισε θερμά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σιδερένιος. Χαιρόμαστε που σε έχουμε ξανά κοντά μας».
  • Βουλευτές και υπουργοί υποδέχτηκαν θερμά τον κ. Μυλωνάκη, σπεύδοντας να του σφίξουν το χέρι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επέστρεψε στη Βουλή και τα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου προς τη Βουλή, όπου διεξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

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Ο Πρωθυπουργός όταν ανέβηκε στο βήμα, καλωσόρισε τον Γιώργο Μυλωνάκη και είπε χαρακτηριστικά: «Σιδερένιος. Χαιρόμαστε που σε έχουμε ξανά κοντά μας».

Μυλωνάκης - Βουλή

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Λίγο νωρίτερα ο Μάκης Βορίδης καλωσόρισε επίσης τον Γιώργο Μυλωνάκη και σχολίασε: «Εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές δυστυχώς καλλιεργείται και εντός της Βουλής».

Τον κ. Μυλωνάκη υποδέχτηκαν θερμά βουλευτές και υπουργοί, σπεύδοντας να του σφίξουν το χέρι. Ο κ. Μυλωνάκης κάθισε δίπλα στον Βασίλη Σπανάκη στα υπουργικά έδρανα.

Μυλωνάκης - Βουλή

 

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