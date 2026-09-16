Ενοίκια: Πότε θα γίνει τελικά υποχρεωτική η καταβολή του μισθώματος μέσω τραπεζών – Τι θα ισχύσει για τις κυρώσεις

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Παράταση, ενδεχομένως μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού, αναμένεται να δοθεί προκειμένου να ισχύσει το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr.

Το μέτρο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, το παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο.

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