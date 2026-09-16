Ενοίκια: Πότε θα γίνει τελικά υποχρεωτική η καταβολή του μισθώματος μέσω τραπεζών – Τι θα ισχύσει για τις κυρώσεις

Αναμένεται να δοθεί παράταση, ενδεχομένως μέχρι τις αρχές καλοκαιριού, για την υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τράπεζας, ένα μέτρο που αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2026. Η εφαρμογή του μέτρου συνδέεται άρρηκτα με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παράταση, ενδεχομένως μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού, αναμένεται να δοθεί προκειμένου να ισχύσει το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίων μέσω τράπεζας.
  • Το μέτρο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2026.
  • Το μέτρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παράταση, ενδεχομένως μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού, αναμένεται να δοθεί προκειμένου να ισχύσει το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr.

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Το μέτρο αρχικά ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, το παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και χωρίς την ενεργοποίηση του τελευταίου δεν μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

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