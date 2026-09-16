Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη οι δύο μαθητές για την άγρια επίθεση στον 17χρονο έξω από Λύκειο

Δύο μαθητές Λυκείου, 16 και 17 ετών, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων για επίθεση και ξυλοδαρμό 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με τους δύο να αφήνονται ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

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Οι δύο ανήλικοι ξυλοκοπήθηκαν άγρια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο μαθητές Λυκείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη.
  • Παρά τις κατηγορίες για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, οι δύο νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τον ορισμό δικασίμου.
  • Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι για ασήμαντη αφορμή, με το θύμα να τραυματίζεται και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

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Με ρητή δικάσιμο, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων, οι δύο μαθητές Λυκείου, που συνελήφθησαν για την επίθεση και τον ξυλοδαρμό του 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους και του πέταξαν πέτρα – Στο νοσοκομείο ο 17χρονος

Εις βάρος των δύο νεαρών, 16 και 17 ετών, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. έπειτα από τον ορισμό δικασίμου, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνέβη χθες (15/9/2026) το μεσημέρι, όταν για ασήμαντη αφορμή, οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.

Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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