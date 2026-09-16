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«Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» – Η ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπου Λυκούδη

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Δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης - Γιώργος Μαζωνάκης
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Την ανακούφισή του για την προφυλάκιση των 2 γιατρών της οδού Καρνεάδου που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ο γνωστός  ποινικολόγος, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν ο αδικοχαμένος τραγουδιστής.

«Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή»

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται επί σκηνής και χαιρετά τον δικηγόρο, τον οποίο είχε εντοπίσει ανάμεσα στα πρώτα τραπέζια.

«Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

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