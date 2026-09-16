Όλα… λάθος τα έκανε οδηγός στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, παραβίασε κόκκινα φανάρια ενώ είχε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες

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Όλα… λάθος τα έκανε ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης (15/9) παραβίασε τον μισό ΚΟΚ. Συγκεκριμένα. δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, παραβίασε κόκκινα φανάρια ενώ οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες.

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο 33χρονος με καταγωγή από την Μολδαβία οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο με τις πλαστές πινακίδες στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στο ύψος των Ν. Μαλγάρων, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 33χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από καταδίωξη, ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής.