Στον Άρειο Πάγο o Πέτρος Φιλιππίδης: Ζητεί αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης

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Στον Άρειο Πάγο βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (16/9) η υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, καθώς συζητείται η αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η υπεράσπισή του κατά της καταδικαστικής απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Ο ηθοποιός έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών για δύο απόπειρες βιασμού και η υπεράσπισή του ζητά την αναίρεση της εφετειακής απόφασης, προβάλλοντας σειρά νομικών λόγων.

Μιλώντας στο dikastiko.gr, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έδωσε το στίγμα της σημερινής διαδικασίας.

«Η σημερινή εκδίκαση της αναιρέσεως του Πέτρου Φιλιππίδη έχει μεγάλο νομικό ενδιαφέρον γιατί θα τεθούν νομικά ζητήματα περί ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δικαστική διαδρομή

Η υπόθεση έχει διανύσει μια μακρά δικαστική πορεία. Σε πρώτο βαθμό, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος συναδέλφων του και του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Ο ηθοποιός είχε προφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2021 και παρέμεινε στις φυλακές Τρίπολης για περίπου 11 μήνες. Τον Ιούνιο του 2022 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη συνέχεια στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, το οποίο κήρυξε ομόφωνα ένοχο τον ηθοποιό για δύο απόπειρες βιασμού.

Η πρώτη υπόθεση αφορά περιστατικό του 2010 σε καμαρίνι θεάτρου, ενώ η δεύτερη περιστατικό του 2014 μέσα σε αυτοκίνητο.

Το Εφετείο απέρριψε τα αιτήματα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών, μεταξύ άλλων για σύννομο βίο και καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Παράλληλα, επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών κατά συγχώνευση, με τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο Πέτρος Φιλιππίδης να παραμείνει εκτός φυλακής.

Η αίτηση των καταγγελλουσών

Πριν από τη σημερινή συζήτηση στον Άρειο Πάγο είχε προηγηθεί η εξέταση της αίτησης αναίρεσης που είχαν καταθέσει οι καταγγέλλουσες.

Η πλευρά τους είχε ζητήσει την αναίρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την ποινή, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς την επιμέτρησή της και ζητώντας αυστηρότερη ποινική μεταχείριση.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι η απόφαση του Εφετείου περιείχε την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Κατά συνέπεια, η σημερινή διαδικασία αφορά πλέον αποκλειστικά την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Την υπεράσπιση εκπροσωπούν οι Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Κική Πακιρτζίδου και Εύα Μπόμπολη, οι οποίοι στρέφονται κατά της εφετειακής απόφασης προβάλλοντας νομικούς λόγους που, κατά την πλευρά του ηθοποιού, δικαιολογούν την αναίρεσή της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης.

Η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου δεν αποτελεί νέα δίκη επί της ουσίας της υπόθεσης, αλλά αφορά τον έλεγχο της απόφασης για τυχόν νομικές πλημμέλειες που μπορούν να οδηγήσουν στην αναίρεσή της.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, η υπόθεση θα επιστρέψει στο Εφετείο για νέα κρίση, σύμφωνα με όσα θα ορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αναίρεσης, η εφετειακή καταδικαστική απόφαση θα καταστεί αμετάκλητη και θα ολοκληρωθεί ο δικαστικός κύκλος της συγκεκριμένης υπόθεσης.