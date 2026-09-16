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Συγκίνηση στο Στρασβούργο: Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε τον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που πέθαναν στις φωτιές στην Ψάθα – «Ήταν ήρωες»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τίμησε τον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης. Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο, Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον Έλληνα πιλότο σε τραγικό δυστύχημα. Η συγκινητική στιγμή στην Ολομέλεια ενισχύθηκε από την παρουσία της μητέρας του Δανού πιλότου, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

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Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίμησε τον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών.
  • Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «πέθαναν ως ήρωες», προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.
  • Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της, καθώς και των αδελφών του, προσκεκλημένοι της Φον ντερ Λάιεν.

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Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

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«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η Φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

Η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της.

Η Φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Μετά την αναφορά της προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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