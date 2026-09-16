Εντ Σίραν: H αποπομπή του Macklemore «διέλυσε» την περιοδεία του – Αποχώρησαν όλα τα support acts, αιχμές για «πολιτική ουδετερότητα» σχετικά με τη Γάζα

Σε πλήρες αδιέξοδο και πρωτοφανή κρίση περιήλθε η αμερικανική περιοδεία του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Εντ Σίραν, καθώς το σύνολο των καλλιτεχνών που συμμετείχαν ως support acts αποφάσισαν να αποχωρήσουν μαζικά.

Το ντόμινο των παραιτήσεων πυροδοτήθηκε μετά τον αποκλεισμό του Αμερικανού ράπερ Macklemore από το πρόγραμμα, εξαιτίας τοποθετήσεών του υπέρ της Παλαιστίνης πάνω στη σκηνή.

Η παραίτηση του Finneas και το κύμα συμπαράστασης

Ο Finneas, αδελφός της Billie Eilish και βραβευμένος με Grammy δημιουργός, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει τις εμφανίσεις του Σίραν στη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε την αποχώρησή του το απόγευμα της Τρίτης.

Η απόφασή του ήρθε λίγες ώρες μετά την μακροσκελή ανάρτηση του Σίραν στο Instagram, στην οποία ο Βρετανός σταρ εξήγησε τις πιέσεις που δέχθηκε από ιδιοκτήτες σταδίων.

«Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να σωπαίνουν όταν μιλούν για τους καταπιεσμένους», έγραψε ο Finneas στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποφάσισα να αποσυρθώ από τις επικείμενες ημερομηνίες της περιοδείας με τον Εντ Σίραν. Στέκομαι στο πλευρό της Παλαιστίνης και του λαού της».



Το χρονικό των δηλώσεων στο Νιού Τζέρσεϊ

Η κρίση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια διήμερου εμφανίσεων στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ. Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Macklemore απευθύνθηκε στο κοινό για δύο λεπτά, δηλώνοντας ότι ήθελε ο λαός της Γάζας και της «κατεχόμενης Δυτικής Όχθης» να γνωρίζει πως «δεν τους έχουμε ξεχάσει», φωνάζοντας τη φράση «Free Palestine».

«Ένας μεγάλος λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την περιοδεία εξαρχής ήταν για να μπορώ να σταθώ σε στάδια σαν αυτό και να πω δύο λέξεις που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου: “Free Palestine”», ανέφερε μεταξύ τραγουδιών ο ράπερ.

«Είπα: “Free Palestine”! Θέλω αυτές οι λέξεις να ακουστούν δυνατά και καθαρά, ώστε οι άνθρωποι από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη να γνωρίζουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει».

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Hind’s Hall», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της εξάχρονης Hind Rajab που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό το 2024, προβάλλοντας εικόνες καταστροφής από τη Γάζα, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 75.000 άνθρωποι μέσα σε 16 μήνες.

Την επόμενη ημέρα, στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Macklemore επανήλθε, απευθυνόμενος συγκεκριμένα στους Εβραίους του κοινού: «Η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, το να είσαι ενάντια στη γενοκτονία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κριτική προς εσάς. Το μήνυμά μου είναι για την ειρήνη, την αγάπη – για να αντιμετωπίζονται όλοι οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα».

Macklemore has just been kicked off Ed Sheeran’s tour for saying these words: “Free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know we have not forgotten them… To all of my Jewish brothers and sisters:… — Double Down News (@DoubleDownNews) September 14, 2026

Οι πιέσεις, το τελεσίγραφο και ο Robert Kraft

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου (IAC), το οποίο συγκέντρωσε υπογραφές ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Στη συνέχεια, ιδιοκτήτες σταδίων στις ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Σίραν ότι θα αρνηθούν να φιλοξενήσουν τις συναυλίες εάν ο ράπερ παρέμενε στο σχήμα.

Τη Δευτέρα, η διοργανώτρια εταιρεία Messina Touring Group επιβεβαίωσε την αποπομπή του Macklemore από τις 8 επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Ο ράπερ σε δική του ανάρτηση κατήγγειλε τον δισεκατομμυριούχο Ρόμπερ Κραφτ, ιδιοκτήτη των New England Patriots και του Gillette Stadium, ως πρωτεργάτη της πίεσης προς τον Σίραν.

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Σε γραπτή του δήλωση, ο Κραφτ επιβεβαίωσε την άρνησή του να επιτρέψει την παρουσία του Macklemore στο στάδιό του, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση βασίστηκε στις πρόσφατες ενέργειές του αλλά και σε ένα «ευρύτερο ιστορικό αντισημιτικής ρητορικής και εικονογραφίας που θεωρούμε βαθιά προσβλητικό και οδυνηρό για την εβραϊκή κοινότητα».

Πρόσθεσε δε, «Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να καθίσω με τον Macklemore και να συζητήσουμε τα γεγονότα, γιατί τελικά ο στόχος μας είναι ο ίδιος – ειρήνη για όλους τους ανθρώπους, τέλος σε κάθε μίσος».

Το ντόμινο των παραιτήσεων

Η απόφαση αποκλεισμού του Macklemore προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της περιοδείας.

Ο Ιρλανδός τραγουδιστής Aaron Rowe, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 10 εναπομείνασες εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε την αποχώρησή του αναφέροντας: «Δεν παίρνω αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία. Ο Εντ υπήρξε φίλος για μένα και μου άλλαξε τη ζωή, δεν θα μπορούσα να τον ευχαριστήσω αρκετά γι’ αυτό».

«Αλλά ως Ιρλανδοί γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει γενοκτονία, λιμός και βίαιη κατοχή. Δεν μπορώ να στέκομαι απαθής και να επιτρέπω σε δισεκατομμυριούχους να χρησιμοποιούν τη θέση ισχύος τους για να σιωπήσουν τις δίκαιες φωνές όσων μιλούν ενάντια στην ισραηλινή γενοκτονία και υπογραμμίζουν τη άγρια δολοφονία παιδιών. Θα έχανα κάθε σεβασμό για τον εαυτό μου αν συνεχίζα κανονικά».

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Ακολούθησε το ιρλανδικό συγκρότημα Beoga, που συνόδευε τον Σίραν στη σκηνή, καταγγέλλοντας τη «σίγαση του Macklemore από σιωνιστικά λόμπι».

«Είμαστε ένα παραδοσιακό ιρλανδικό συγκρότημα που ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έπαιζε σε στάδια αυτού του μεγέθους και δεν προσπερνάμε αυτή την ευκαιρία. Είμαστε φίλοι με τον Εντ για πάνω από 10 χρόνια και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Πιστεύουμε στον διάλογο ως μέσο για την προώθηση του αγώνα του παλαιστινιακού λαού».

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Την ίδια στάση κράτησε και το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham. Ο τραγουδιστής Lukas Forchhammer δήλωσε: «Θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για τον πόλεμο, για τους αμάχους που σκοτώνονται, για τα παιδιά που αξίζουν να μεγαλώσουν. Όπου κι αν ζουν. Όποια σημαία κι αν κυματίζει πάνω από αυτά. Τα χρήματα δεν σου δίνουν το δικαίωμα να κατέχεις τη συζήτηση».

«Το τραπεζικό υπόλοιπο κανενός δεν πρέπει να αποφασίζει ποιος επιτρέπεται να μιλάει ή ποιον πόνο επιτρέπεται να αναγνωρίζουμε», κατέληξε.

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Η θέση του Εντ Σίραν

Από την πλευρά του, ο Εντ Σίραν ξεκαθάρισε ότι η αποπομπή του Macklemore δεν ήταν δική του απόφαση αλλά των διοργανωτών και των ιδιοκτητών των σταδίων, δηλώνοντας παράλληλα «συγκλονισμένος από τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης» και τον πόνο που προκαλείται και στις δύο πλευρές.

«Η αποχώρηση του Macklemore από την περιοδεία ήταν απόφαση του διοργανωτή, όχι δική μου», έγραψε στο Instagram.

«Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα το τεχνικό προσωπικό, τα support acts και τους μουσικούς που βασίζονται σε μένα για δουλειά και βιοπορισμό».

«Πέρασα αυτή την εβδομάδα προσπαθώντας να χτίσω γέφυρες, να βρω μια λύση, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ξέρω ποιος είμαι, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης, και όσοι γνωρίζουν την καρδιά μου γνωρίζουν και τις αξίες μου», πρόσθεσε.

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Η στάση του Σίραν προκάλεσε επικρίσεις για πολιτική ουδετερότητα.

Η Ms Rachel, γνωστή δημιουργός παιδικού περιεχομένου, σημείωσε: «Ο Εντ Σίραν είχε την ευκαιρία να δείξει ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκφοβισμούς ώστε να τιμωρήσουμε ανθρώπους επειδή υποστηρίζουν την Παλαιστίνη. Αντ’ αυτού, υπέκυψε σε ανθρώπους που αρνούνται να δεχτούν αυτό που γνωρίζει ο κόσμος. Στη Γάζα συμβαίνει γενοκτονία. Όλοι πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό».

Την υποστήριξή της στον Macklemore εξέφρασε και η τραγουδίστρια Kehlani, τονίζοντας πως πολλοί ιδιοκτήτες χώρων κινούνται συντονισμένα σε αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Guardian, BBC