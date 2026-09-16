Τρόμος για ζευγάρι ηλικιωμένων στις Σέρρες: Ληστές εισέβαλαν σπίτι τους, τους απείλησαν με κατσαβίδι και άσκησαν βία

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών βίωσε τον τρόμο όταν τρεις ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους τα ξημερώματα της Τετάρτης, τους απείλησαν με κατσαβίδι και χτύπησαν τον 79χρονο άνδρα. Οι δράστες άρπαξαν 500 ευρώ και ένα χρυσό κόσμημα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τρόμο στα χέρια ληστών βίωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9) σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.
  • Οι τρεις δράστες εισέβαλαν στη μονοκατοικία τους, τους απείλησαν με κατσαβίδι και άσκησαν βία στον άνδρα.
  • Άρπαξαν το ποσό των 500 ευρώ και ένα χρυσό κόσμημα, ενώ ο 79χρονος τραυματίστηκε. Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον τρόμο στα χέρια ληστών βίωσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9) σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Οι τρεις δράστες εισέβαλαν στις 2:30 τα ξημερώματα στη μονοκατοικία του ζευγαριού, την ώρα που κοιμόντουσαν, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα.

Τους απείλησαν με κατσαβίδι, χτύπησαν τον άνδρα

Οι άγνωστοι, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, απείλησαν με κατσαβίδι τον 79χρονο και την 78χρονη σύζυγό του, χτυπώντας, μάλιστα τον άνδρα. Έψαξαν όλο το σπίτι, αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, και αφού άρπαξαν το ποσό των 500 ευρώ και ένα χρυσό κόσμημα, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 79χρονος τραυματίστηκε από την επίθεση των δραστών και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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