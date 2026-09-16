Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας – Το «Άρθρο 4» για τις υβριδικές απειλές και οι διεθνείς σύμμαχοι

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει μια νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να προωθήσει τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό αντίδρασης σε υβριδικές απειλές, αντίστοιχο με το «Άρθρο 4» του ΝΑΤΟ, και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

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Διεθνή Νέα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να προωθήσει τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • Προτάθηκε η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντίδρασης σε υβριδικές απειλές, αντίστοιχου με το ‘Αρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτήρισε «ευρωπαϊκό ‘Αρθρο 4».
  • Ανακοινώθηκε ένα νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για την ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση κρίσιμων δυνατοτήτων.

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Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει μια νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και να προωθήσει τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας (European Security Council), γνωστοποίησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

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Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί από κοινού με την Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, με στόχο την προσαρμογή των ευρωπαϊκών θεσμών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη νέα πραγματικότητα των απειλών ασφαλείας.

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές, οι εμπρησμοί και οι παραβιάσεις με drones αυξάνονται και ότι, όσο αυξάνεται το επίπεδο της απειλής, πρέπει να ενισχύεται και η ευρωπαϊκή ετοιμότητα.

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Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα καταθέσει προτάσεις για να γίνει πραγματικότητα ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, με τη συμμετοχή εταίρων όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το «ευρωπαϊκό Άρθρο 4»

Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντίδρασης σε υβριδικές απειλές, αντίστοιχου με το ‘Αρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτήρισε «ευρωπαϊκό ‘Αρθρο 4» ή «Πρωτόκολλο Έκτακτης Ασφάλειας».

Όπως εξήγησε, με την ενεργοποίησή του από ένα κράτος-μέλος, όλα τα κράτη-μέλη θα συγκαλούνται για τον συντονισμό κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας επίθεσης.

Ενίσχυση της άμυνας

Αναφερόμενη, τέλος, στην ευρωπαϊκή άμυνα, ανακοίνωσε ένα νέο Ευρωπαϊκό Μέσο για την ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων (European Instrument for Strategic Enablers), πλήρως ευθυγραμμισμένο με το ΝΑΤΟ, για την ενίσχυση κρίσιμων δυνατοτήτων, όπως η αντιαεροπορική και η αντιπυραυλική άμυνα, οι στρατηγικές μεταφορές, ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών, το διάστημα και η κυβερνοάμυνα.

«Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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