Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 45χρονο για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από καταγγελία της συζύγου του – Είχε όπλο και φυσίγγια

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Στη σύλληψη ενός 45χρονου στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τρίτης (15/9), έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00, μια 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία επικοινώνησε με τις Αρχές και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της επιχειρούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 45χρονο, επίσης από τη Γεωργία, να βρίσκεται πίσω από τον κορμό ενός δέντρου και να κοιτάζει προς το μπαλκόνι διαμερίσματος στον πρώτο όροφο.

Είχε όπλο και φυσίγγια

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του, μέσα σε τσαντάκι, εντοπίστηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.