Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 45χρονο για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από καταγγελία της συζύγου του – Είχε όπλο και φυσίγγια

Αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη συνέλαβαν έναν 45χρονο άνδρα από τη Γεωργία, μετά από καταγγελία της 35χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του ένα περίστροφο με φυσίγγια, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος του για παραβάσεις περί όπλων, αλλοδαπών και ενδοοικογενειακής βίας, όσο και σε βάρος της συζύγου για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Νέα Σμύρνη, αστυνομικοί συνέλαβαν 45χρονο άνδρα για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία της συζύγου του.
  • Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον 11 φυσίγγια.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, ενώ η 35χρονη σύζυγος κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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Στη σύλληψη ενός 45χρονου στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τρίτης (15/9), έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00, μια 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία επικοινώνησε με τις Αρχές και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της επιχειρούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 45χρονο, επίσης από τη Γεωργία, να βρίσκεται πίσω από τον κορμό ενός δέντρου και να κοιτάζει προς το μπαλκόνι διαμερίσματος στον πρώτο όροφο.

Είχε όπλο και φυσίγγια

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του, μέσα σε τσαντάκι, εντοπίστηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.

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