Πάτρα: Εισαγγελική παρέμβαση για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης – Έρευνες μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Εισαγγελική εντολή δόθηκε στην Πάτρα για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναμένεται να εξεταστεί η λειτουργία των ανάλογων μηχανημάτων, η τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων χρήσης, οι σχετικές άδειες και η παρουσία του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δόθηκε στην Πάτρα, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί η λειτουργία ανάλογων μηχανημάτων στην περιοχή, καθώς και εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση τους.
  • Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για τυχόν παραβάσεις ή ευθύνες.

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Εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια έρευνας και ελέγχων σχετικά με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δόθηκε στην Πάτρα, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με  πληροφορίες της ιστοστοσελίδας apohxos.gr, στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί η λειτουργία ανάλογων μηχανημάτων στην περιοχή, καθώς και εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση τους. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν οι χώροι, στους οποίους πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες διαδικασίες, οι σχετικές άδειες και η παρουσία του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού.

Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Οι έλεγχοι στην Πάτρα αναμένεται να δείξουν εάν υπάρχουν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή και εάν η λειτουργία τους είναι απολύτως σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για τυχόν παραβάσεις ή ευθύνες.

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