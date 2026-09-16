Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο βίντεο μέσα από την «κλινική» των δυο προφυλακισθέντων γιατρών

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο για τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο φως το enikos.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύωρες απολογίες του για τον θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ο συνήγορος τους, Νίκος Αγαπηνός, γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει άμεσα προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης που εξέδωσε ο ανακριτής, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα.

Νέο βίντεο μέσα από ιατρείο στο Κολωνάκι

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr, φαίνεται ο κατηγορούμενος να «κάνει» μάθημα σε μία γιατρό, η οποία τον επισκέφθηκε στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Η συγκεκριμένη γιατρός αισθητικής διατηρεί κλινική «Stem Cell» στις Φιλιππίνες.

«Μια αξέχαστη εμπειρία στην αναζήτηση της γνώσης, της θεραπείας και της καινοτομίας. Αισθάνομαι πραγματικά τιμή που είχα την ευκαιρία να μάθω από τον Δρ. Η. Θ. στην Ελλάδα — αποκτώντας βαθύτερη κατανόηση της θεραπείας με βλαστοκύτταρα και της ολιστικής ευεξίας, ώστε να εξυπηρετώ καλύτερα και να μεταμορφώνω ζωές μέσω μιας φροντίδας που χαρακτηρίζεται από συμπόνια και είναι προηγμένη» αναφέρει η γιατρός στη λεζάντα του βίντεο που έχει αναρτήσει στα social media.

Δείτε το βίντεο: