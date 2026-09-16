Βορίδης: Οι προτάσεις της ΝΔ αποτελούν μια πατριωτική φιλελεύθερη Συνταγματική Αναθεώρηση – Το ΠΑΣΟΚ ταπείνωσε και ευτέλισε τη διαδικασία

«Οι προτάσεις της ΝΔ αποτελούν μια υπεύθυνη, πατριωτική και φιλελεύθερη Συνταγματική Αναθεώρηση» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης κατά τη δεύτερη συζήτηση και λήψη απόφαση της Ολομέλειας επί των προτάσεων για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

Ο βουλευτής της ΝΔ, που διετέλεσε και πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, επισήμανε ότι στον ενδιάμεσο χρόνο που έχει περάσει από την πρώτη αντίστοιχη συζήτηση στην Ολομέλεια θα έπρεπε να υπήρχε «βαθιά ουσιαστική συζήτηση με συνταγματικό στοχασμό την οποία όμως δυστυχώς δεν βλέπω».

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «είναι δικαίωμα να υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες και τα κόμματα να θέτουν τα ζητήματα που εκείνα κρίνουν, να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση και να έχουν διαφορετική άποψη σε ζητήματα πολιτικής, αλλά δεν συζητούμε αυτό σήμερα. Δεν συζητάμε σήμερα κάποιο νομοθετικό ζήτημα για τη φορολογία ή τον ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών αλλά κάτι πιο κεντρικό και μείζον».

Ο βουλευτής της ΝΔ επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που όπως είπε «αυτοαποκαλούνται πατριωτικά και με εθνικές ευαισθησίες και ενδιαφέρονται για την υπεράσπιση της αξίας του έθνους», και αναρωτήθηκε «ποιος είναι ο λόγος που δεν ψηφίζουν την συνταγματική προστασία της σημαίας;».

Ο κ. Βορίδης έστρεψε την κύρια κριτική του στη στάση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ρωτώντας «γιατί δεν έρχεστε να στηρίξετε τις προτάσεις εκείνες, όπως της συνταγματικής προστασίας που να αποτρέπει μια μελλοντική δημοσιονομική εκτροπή και για τις οποίες έχετε θετική πορεία την περίοδο της κρίσης;» ή «για το θέμα των μη κρατικών Πανεπιστημίων την στιγμή που συμφωνείτε και έχετε την ίδια στρατηγική κατεύθυνση και θεωρείται αναχρονισμό αυτό που αναφέρει το Σύνταγμα σήμερα;».

Ο κ. Βορίδης, απέρριψε και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζει καμία από τις προτάσεις για να μην μπορεί να αλλάξει μονομερώς όπως θα επιθυμεί η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Βουλής τα άρθρα του Συντάγματος, λέγοντας ότι «αυτό το επιχείρημα αντιστρατεύεται το ίδιο το Σύνταγμα που θέλει το έργο της προτείνουσας Βουλής είναι να υπάρχει συμφωνία ότι αυτά τα άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Και όχι να υπάρχει μέχρι κεραίας και επί λέξεως η όποια συμφωνία».

Εμείς, είπε ο κ. Βορίδης, παρά το ότι δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα, σας ζητήσαμε να καταθέσετε όποια άλλη πρόταση θέλετε και εμείς θα σας την ψηφίσουμε ώστε να υπάρξει πεδίο για να εξευρεθούν συγκλίσεις. Αλλά ούτε και αυτό θέλατε» και αυτή η στρατηγική για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε «δείχνει ότι το μόνο του ενδιαφέρον ήταν στο να μπορέσει να διεμβολίσει τα ρημάδια της Αριστεράς. Θυσιάζοντας στον εσωκομματικό ανταγωνισμό που έχει και την μικροκομματική και μετεκλογική σκοπιμότητά του το μεγάλο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, για να προχωρήσει η χώρα». Κάνετε είπε «μικροπολιτική πάνω στο Σύνταγμα».

Ο κ. Βορίδης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι με τη στάση που κράτησε, «ταπεινώθηκε και ευτελίστηκε η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης με δική σας ευθύνη και όχι της πλειοψηφίας που έφερε προτάσεις για να έχουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα».

Ο κ. Βορίδης κατά την έναρξη της τοποθέτησής του και βλέποντας στα υπουργικά έδρανα τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη στην πρώτη του φορά στην εθνική Αντιπροσωπεία μετά την περιπέτεια της υγείας του, τον καλωσόρισε λέγοντας «είμαστε πολύ χαρούμενοι Γιώργο που σε βλέπουμε ξανά και να ελπίσω πως όλοι θα έχουμε σκληρύνει αρκετά για να μην μας επηρεάζει η ακραία τοξικότητα που καλλιεργείται από ορισμένες πλευρές, δυστυχώς και του κοινοβουλίου».

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