Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Βαθιά ανευθυνότητα να μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση – Η ατάκα για τον Φλωρίδη και την… ανθοδέσμη

«Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος κ. Ανδρουλάκη ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το Άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε. Το 1999 η ΝΔ ως αντιπολίτευση ψήφισε 83 από τα προτεινόμενα 86 άρθρα. Είπατε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Είπατε ότι το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αλλά αυτό είναι το δίλημμα. Το γεγονός ότι εννοείτε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά οφέλη είναι εθνικά επικίνδυνη θεώρηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή και τόνισε:

«Αν αυτό πιστεύετε οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα».

«Παρακαλώ κ. Ανδρουλάκη, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε. Τέλος για τον κ. Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση», συμπλήρωσε Πρωθυπουργός.

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