Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Βαθιά ανευθυνότητα να μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση – Η ατάκα για τον Φλωρίδη και την… ανθοδέσμη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε έντονα τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ανάμειξη των εξωτερικών ζητημάτων στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως «βαθιά ανευθυνότητα» και «εθνικά επικίνδυνη θεώρηση».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μητσοτάκης- Ανδρουλάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη τόνισε πως “Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος… σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το Άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε.”
  • Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως “εθνικά επικίνδυνη θεώρηση” την άποψη ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά οφέλη. Ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη “μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση”, τονίζοντας ότι “δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.”
  • Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός σχολίασε με χιούμορ ότι για τον κ. Φλωρίδη, “μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Εάν ήσασταν τόσο σίγουρος κ. Ανδρουλάκη ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το Άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να το διαμορφώσετε όπως επιθυμείτε. Το 1999 η ΝΔ ως αντιπολίτευση ψήφισε 83 από τα προτεινόμενα 86 άρθρα. Είπατε κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Είπατε ότι το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Μπορεί να σας ενοχλεί αλλά αυτό είναι το δίλημμα. Το γεγονός ότι εννοείτε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για κομματικά οφέλη είναι εθνικά επικίνδυνη θεώρηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή και τόνισε:

«Αν αυτό πιστεύετε οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα».

«Παρακαλώ κ. Ανδρουλάκη, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε. Τέλος για τον κ. Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση», συμπλήρωσε Πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ