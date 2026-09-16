Νίκολας Μπράντραμ: Νεκρός ο 44χρονος εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης – Είχε συλληφθεί ως ύποπτος ότι έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο

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Νεκρός στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο βρέθηκε ο 44χρονος Νίκολας Μπράντραμ, τραπεζίτης της HSBC, πρώην λοχαγός του βρετανικού στρατού και εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης. Ο Μπράντραμ είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του «Putney Pusher», του δρομέα που το 2017 έσπρωξε μία γυναίκα μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο στο Λονδίνο. Δεν είχε κατηγορηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος ενώ η έρευνα συνεχιζόταν.

Ο Μπράντραμ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, σε ακίνητο στο Τσίζικ του Λονδίνου. Αστυνομικοί και ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19:15, ωστόσο ο 44χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή.

Ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης και απόγονος της βασίλισσας Βικτωρίας

Ο Νίκολας Μπράντραμ είχε άμεσους δεσμούς με την ελληνική βασιλική οικογένεια.

Πατέρας του ήταν ο Πολ Μπράντραμ, μοναχογιός της πριγκίπισσας Αικατερίνης και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Α’, ο οποίος βασίλεψε στην Ελλάδα από το 1913 έως το 1917 και ξανά από το 1920 έως το 1922.

Ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Πρώην λοχαγός που είχε υπηρετήσει σε Ιράκ, Βοσνία και Αφγανιστάν

Πριν ακολουθήσει καριέρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο Μπράντραμ είχε υπηρετήσει ως λοχαγός στους Scots Guards του βρετανικού στρατού.

Η στρατιωτική του πορεία περιλάμβανε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν.

Ήταν απόφοιτος Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ και το 2012 τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ για τη στρατιωτική του υπηρεσία.

Η καριέρα του στην HSBC και η περιουσία εκατομμυρίων

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Εργάστηκε σε εταιρείες όπως η Killik & Co και η ισραηλινή Bank Leumi, προτού μετακινηθεί στην HSBC, όπου διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών.

Έφτασε στη θέση του διευθυντή στην ιδιωτική τραπεζική της HSBC και, σύμφωνα με τη Daily Mail, είχε προταθεί για τον τίτλο Private Banker of the Year για το 2026.

Μετά τη σύλληψή του τον Ιούνιο, τέθηκε σε αναστολή από την τράπεζα. Το σπίτι του στο Τσίζικ, όπου τελικά βρέθηκε νεκρός, εκτιμάται από τη βρετανική εφημερίδα σε περίπου 1,4 εκατ. λίρες.

Η υπόθεση του «Putney Pusher» που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία

Το όνομα του Μπράντραμ συνδέθηκε το 2026 με μια από τις πιο παράξενες ανεξιχνίαστες υποθέσεις του Λονδίνου.

Στις 5 Μαΐου 2017, περίπου στις 07:40 το πρωί, μία 33χρονη γυναίκα περπατούσε στη γέφυρα Putney, όταν ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ την πλησίασε από την αντίθετη κατεύθυνση.

Παρότι υπήρχε αρκετός χώρος στο πεζοδρόμιο, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερες να σπρώχνει τη γυναίκα στον δρόμο, ακριβώς μπροστά από ένα διερχόμενο διώροφο λεωφορείο.

Ο οδηγός, Όλιβερ Σάλμπρις, αντέδρασε αστραπιαία και κατάφερε να στρίψει το όχημα την τελευταία στιγμή.

Το λεωφορείο πέρασε σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από το κεφάλι της γυναίκας και τον τροχό, σώζοντάς την από πιθανό θάνατο. Ο άνδρας συνέχισε να τρέχει χωρίς να κοιτάξει πίσω.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι περίπου 15 λεπτά αργότερα επέστρεψε από την αντίθετη κατεύθυνση, πέρασε ξανά από το σημείο ενώ η γυναίκα δεχόταν βοήθεια και αγνόησε τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

Τρεις συλλήψεις, δεκάδες καταθέσεις και εννέα χρόνια μυστηρίου

Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα στη Βρετανία. Η αστυνομία ανέκρινε περίπου 50 άνδρες και συνέλαβε τρεις υπόπτους. Ανάμεσά τους ήταν και ένας Αμερικανός επενδυτικός τραπεζίτης, ο οποίος απέδειξε ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ την ημέρα του περιστατικού.

Κανείς δεν κατηγορήθηκε και η έρευνα έκλεισε το 2018. Νέα στοιχεία, ωστόσο, οδήγησαν τις αρχές στην επανεξέταση της υπόθεσης και τελικά στη σύλληψη του Νίκολας Μπράντραμ στις 15 Ιουνίου 2026, ως ύποπτου για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Η ταυτότητά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί τότε για νομικούς λόγους.

Βρέθηκαν και ναρκωτικά στο σπίτι του, σύμφωνα με τη Daily Mail

Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του.

Ο Μπράντραμ συνελήφθη εκ νέου ως ύποπτος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Α και Β, που σύμφωνα με τη Daily Mail φέρεται να ήταν κοκαΐνη και κάνναβη.

Δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση του Putney Bridge και στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ώστε η αστυνομία να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς έρευνές της.

Το συμβάν με τη γυναίκα ποδηλάτη

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπράντραμ είχε απασχολήσει τις αρχές.

Το 2013 είχε εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου έπειτα από σύγκρουση της Harley-Davidson του 1948 που οδηγούσε με γυναίκα ποδηλάτη στο Hyde Park Corner.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, έφυγε από το σημείο χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του ή να ελέγξει εάν η γυναίκα είχε τραυματιστεί.

Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι ενδεχομένως να μην είχε αντιληφθεί τη σύγκρουση, αν και αναγνώρισε ότι του φαινόταν περίεργο να μην την είχε αισθανθεί με μια τόσο μεγάλη μοτοσικλέτα.

Δήλωσε ένοχος για οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και εγκατάλειψη του σημείου τροχαίου και του επιβλήθηκαν πέντε βαθμοί ποινής στο δίπλωμα, πρόστιμο 200 λιρών και αποζημίωση 105 λιρών.

Ο θάνατός του κλείνει μια υπόθεση χωρίς δικαστική απάντηση

Ο 44χρονος πέθανε ενώ η έρευνα για την υπόθεση του Putney Bridge παρέμενε ανοιχτή και χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η αστυνομία δεν θεωρεί τον θάνατό του ύποπτο και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένη αιτία.

Έτσι, η υπόθεση που επί εννέα χρόνια απασχόλησε τις βρετανικές αρχές και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσα από το δραματικό βίντεο της γέφυρας Putney μένει, τουλάχιστον προς το παρόν, χωρίς δικαστική απάντηση για το ποιος ήταν ο άνδρας που έσπρωξε τη γυναίκα μπροστά στο λεωφορείο.