Αντζελίνα Τζολί: Στο Χάρκοβο για τρίτη φορά εν μέσω πολέμου – «Μικρά παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν τρεις ορόφους κάτω από τη γη»

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Στην Ουκρανία επέστρεψε για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου η Αντζελίνα Τζολί, πραγματοποιώντας στα τέλη Αυγούστου επίσκεψη στο Χάρκοβο, μία από τις ουκρανικές πόλεις που δέχονται συχνά ρωσικές επιθέσεις. Η Αμερικανίδα ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες του ταξιδιού της στις 16 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας πώς παιδιά συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο, να αθλούνται και να δημιουργούν τέχνη σε χώρους που έχουν μεταφερθεί ακόμη και βαθιά κάτω από τη γη. Η παρουσία της στο Χάρκοβο είχε γίνει γνωστή από τοπικές αναφορές ήδη από τα τέλη Αυγούστου.

Η Τζολί συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς και προπονητές που εξακολουθούν να εργάζονται με παιδιά παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ασφαλείας.

Σε ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε ειδικά στην καθημερινότητα των μαθητών στο Χάρκοβο.

«Το Χάρκοβο βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα και πλήττεται σχεδόν καθημερινά, γι’ αυτό έχουν κατασκευαστεί αίθουσες διδασκαλίας μέσα σε σταθμούς του μετρό. Άλλα σχολεία βρίσκονται εξ ολοκλήρου κάτω από τη γη, όπου μικρά παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν τρεις ορόφους κάτω από την επιφάνεια», έγραψε.

Οι υπόγειοι χώροι εκπαίδευσης αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας παιδιών στην πόλη, καθώς οι κοινότητες προσπαθούν να διατηρήσουν τη λειτουργία των σχολείων παρά τον κίνδυνο των επιθέσεων.

Συνάντησε παιδιά που εξακολουθούν να αθλούνται

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε και σε αθλητικό χώρο στη Βόρεια Σαλτίβκα, μία από τις συνοικίες του Χαρκόβου που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ρωσικές επιθέσεις.

Εκεί συνάντησε νεαρούς αθλητές που εξακολουθούν να προπονούνται παρά τις συνθήκες πολέμου.

Η παρουσία της σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Χαρκόβου είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς φωτογραφίες από την επίσκεψή της κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Είδα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να δημιουργούν ελεύθερα»

Η ηθοποιός επισκέφθηκε επίσης το Aza Nizi Maza, έναν συμπεριληπτικό καλλιτεχνικό χώρο για παιδιά.

«Είδα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να δημιουργούν απίστευτη τέχνη ελεύθερα», ανέφερε η Τζολί.

Η ίδια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευτικοί, προπονητές και τοπικές κοινότητες προσπαθούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά κάποια μορφή κανονικότητας, παρά τις συνεχείς επιθέσεις.

Στα Καρπάθια με γυναίκες που περιμένουν τους συζύγους τους από τη ρωσική αιχμαλωσία

Το ταξίδι της δεν περιορίστηκε στο Χάρκοβο. Η Τζολί ταξίδεψε και στα Καρπάθια, όπου συναντήθηκε με γυναίκες οι οποίες μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους ενώ παράλληλα αγωνίζονται για την απελευθέρωση των συζύγων τους από τη ρωσική αιχμαλωσία.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις οικογένειες αυτές ως ένα ακόμη παράδειγμα των μακροχρόνιων συνεπειών που έχει ο πόλεμος στην καθημερινή ζωή των Ουκρανών.

Απέτισε φόρο τιμής στον Ολεξίι Γιούκοφ

Κατά την παραμονή της στην Ουκρανία, η Τζολί απέτισε επίσης φόρο τιμής στην οικογένεια του Ολεξίι Γιούκοφ, επικεφαλής της οργάνωσης Platsdarm.

Η ομάδα πραγματοποιεί επικίνδυνες αποστολές για την ανάκτηση σορών από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, συχνά πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Ο Γιούκοφ σκοτώθηκε στις αρχές Αυγούστου κατά τη διάρκεια αποστολής εκταφής κοντά στο μέτωπο.

Οι αναφορές για Λβιβ, Κρεμεντσούκ και Τερνόπιλ

Πριν η ίδια επιβεβαιώσει το ταξίδι της, είχαν εμφανιστεί στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες ότι είχε επισκεφθεί και άλλες πόλεις.

Στις 29 και 30 Αυγούστου, κανάλια στο Telegram ανέφεραν παρουσία της στο Λβιβ και στο Κρεμεντσούκ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που φέρονταν να την απεικονίζουν.

Παράλληλα, το εστιατόριο Staryi Mlyn στο Τερνόπιλ δημοσίευσε υλικό από κάμερα ασφαλείας της 29ης Αυγούστου, στο οποίο εμφανίζεται γυναίκα που μοιάζει με την Τζολί να εισέρχεται στο κατάστημα.

Το εστιατόριο ανακοίνωσε αργότερα ότι η ηθοποιός δοκίμασε ουκρανικές γεύσεις, κάνοντας λόγο για πιάτα που αποτυπώνουν «την παράδοση, τη γενναιοδωρία και την αγάπη για την ουκρανική κουζίνα». Οι αναφορές για παρουσία της στις συγκεκριμένες πόλεις είχαν κυκλοφορήσει πριν από τη δημόσια επιβεβαίωση της επίσκεψής της.

Η τρίτη επίσκεψή της στην Ουκρανία από το 2022

Η Αντζελίνα Τζολί είχε ταξιδέψει για πρώτη φορά στην Ουκρανία την άνοιξη του 2022, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, αναφέρει το The New Voice of Ukraine.

Επέστρεψε το φθινόπωρο του 2025, όταν επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Χερσώνα και το Μικολάιβ, πόλεις που δέχονται συχνά ρωσικές επιθέσεις.

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή της είχε ενημερωθεί για τη μεταφορά ιατρικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε υπόγειους χώρους, καθώς και για τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί πάνω από ορισμένους δρόμους ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από drones.

Η επίσκεψη του Αυγούστου ήταν έτσι η τρίτη γνωστή παρουσία της στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής, με το ενδιαφέρον της αυτή τη φορά να επικεντρώνεται κυρίως στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες που συνεχίζουν την καθημερινότητά τους υπό συνθήκες πολέμου.