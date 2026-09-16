Κιμ Καρντάσιαν: Αποζημίωση μόλις 1 ευρώ για την ένοπλη ληστεία στο Παρίσι – «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι συνέβη»

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Αποζημίωση ενός μόλις ευρώ επιδίκασε δικαστήριο του Παρισιού στην Κιμ Καρντάσιαν για την ένοπλη ληστεία του 2016, κατά την οποία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στη σουίτα της, την έδεσαν και διέφυγαν με κοσμήματα αξίας άνω των 6 εκατ. δολαρίων. Το ποσό, πάντως, δεν αποτελεί υποτίμηση της βαρύτητας της υπόθεσης: ήταν ακριβώς η συμβολική αποζημίωση που είχε ζητήσει η ίδια.

Πέρυσι, γαλλικό δικαστήριο έκρινε οκτώ ανθρώπους ενόχους για τη συμμετοχή τους στη ληστεία, την οποία η Καρντάσιαν έχει χαρακτηρίσει «την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου».

Η ίδια και η στυλίστρια Σιμόν Αρούς, η οποία βρισκόταν μαζί της την ώρα της επίθεσης, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη γαλλική Δικαιοσύνη μετά τη νέα απόφαση, αναφέρει το Associated Press.

«Η εμπειρία ήταν βαθιά τραυματική και οι συνέπειές της έχουν μείνει μαζί μας. Η σημερινή απόφαση δεν αφορά την αποζημίωση, αλλά τη λογοδοσία και την αναγνώριση», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.

«Είμαστε ευγνώμονες στο δικαστήριο και σε όλους όσοι μας υποστήριξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε τώρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε να επουλώνουμε τις πληγές μας».

Την έδεσαν και έφυγαν με κοσμήματα εκατομμυρίων

Η ληστεία είχε σημειωθεί στις 2 Οκτωβρίου 2016, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Δύο από τους δράστες, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, κατάφεραν να μπουν στη σουίτα όπου διέμενε η Καρντάσιαν στο Hôtel de Pourtalès.

Οι ληστές την έδεσαν με πλαστικά δεματικά και κολλητική ταινία και άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 6 εκατ. δολαρίων.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο η Καρντάσιαν είχε φορέσει νωρίτερα εκείνο το βράδυ σε επίδειξη του οίκου Givenchy.

Οι «παππούδες ληστές»

Η συμμορία έγινε γνωστή στη Γαλλία ως «les papys braqueurs», δηλαδή «οι παππούδες ληστές», εξαιτίας της ηλικίας αρκετών από τα μέλη της.

Έξι από τους κατηγορουμένους ήταν ήδη 60 και 70 ετών όταν οδηγήθηκαν σε δίκη για ένοπλη ληστεία, απαγωγή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα.

Παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις, κανένας από όσους κρίθηκαν ένοχοι δεν επέστρεψε στη φυλακή, καθώς συνυπολογίστηκε ο χρόνος που είχαν ήδη περάσει σε προσωρινή κράτηση.

Κανείς τους δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

109.516 ευρώ στον ρεσεψιονίστ που βρισκόταν εκεί

Πολύ μεγαλύτερη αποζημίωση επιδικάστηκε σε πρώην υπάλληλο της ρεσεψιόν του Hôtel de Pourtalès, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο όταν έγινε η ληστεία και δήλωσε ότι υπέστη σοβαρό ψυχικό τραύμα.

Το δικαστήριο του επιδίκασε 109.516 ευρώ, ενώ ο ίδιος είχε ζητήσει συνολικά 550.000 ευρώ σε αποζημίωση και τόκους.

Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε την απόφαση νίκη. Το ίδιο δικαστήριο επιδίκασε 50.000 ευρώ στο ξενοδοχείο, ενώ και η Σιμόν Αρούς έλαβε 1 ευρώ, ακριβώς το συμβολικό ποσό που είχε ζητήσει.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι συνέβη»

Μετά την καταδίκη των δραστών, η Καρντάσιαν είχε δηλώσει ότι παραμένει «βαθιά ευγνώμων στις γαλλικές αρχές που επιδίωξαν την απονομή δικαιοσύνης».

«Το έγκλημα ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου, αφήνοντας ένα μόνιμο αποτύπωμα σε μένα και την οικογένειά μου», είχε αναφέρει.

Παράλληλα είχε τονίσει ότι, αν και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει όσα συνέβησαν, πιστεύει «στη δύναμη της αλλαγής και της λογοδοσίας» και ελπίζει σε επούλωση για όλους όσοι επηρεάστηκαν από την υπόθεση.