Κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Το “όχι σε όλα” στρέφεται κατά του Συντάγματος» – «Είστε εκτός πραγματικότητας»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή την συζήτηση για την αναθεώρηση 33 άρθρων του Συντάγματος, καθώς δεν υπάρχει κλίμα σύμπνοιας, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις του και παρουσιάζει ως αιχμή του δόρατος το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ταυτόχρονα, έχει διαμηνύσει ότι θα καταψηφίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας κατηγορώντας την για μια σειρά από θεσμικές εκτροπές με κορυφή του παγόβουνου την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για την άρνησή της να δώσει την στήριξή της και να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι υπέρ της κυβερνητικής πρότασης σε καθεμία από τις τροποποιήσεις σε 33 άρθρα προς συνταγματική αναθεώρηση. Ο ίδιος έκανε λόγο για «αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης». Όμως, με σφοδρότητα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «η λογική του ‘όχι σε όλα’ στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος». «Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζετε -κ. Ανδρουλάκη- τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και πρόταση που εσείς φέρατε. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε δικές σας προτάσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίκληση στη συνταγματική αναθεώρηση του 2000

Απευθυνόμενος σε προσωπικό τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα. Είναι ευθεία ομολογία ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές». «Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και ανιστόρητη», είπε στον ίδιο τόνο. «Γιατί αν θυμηθούμε τη συνταγματική αναθεώρηση 1999 – 2000 θα διαπιστώσετε ότι τότε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτησε, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε με αλλαγές στην πρώτη βουλή και στην αναθεωρητική Βουλή», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτό που έκανε τότε η ΝΔ αναρωτιέμαι, εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα;», ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Εισερχόμενος σε ειδικότερα θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα δύο κόμματα να μην μπορούν να συμφωνούν στην επιστολική ψήφο, να συνδυάζεται η απόδοση και αμοιβή των δημοσιών υπαλλήλων με την αξιολόγηση».

Χείρα βοηθείας για το άρθρο 86

Υπενθυμίζοντας ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν «για να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «είναι παράλογο σήμερα να μην συμφωνείτε ότι αυτή η χώρα να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει αντίβαρα σε τέτοιους κινδύνους». «Κι όμως όλα αυτά τα καταψηφίζετε όπως και ένα ώριμο αίτημα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάθε λίγο κάλπες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα ενώ εσείς επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη

«Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή και θα δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών και των θεσμών», είπε σε υψηλούς τόνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το μέλλον.

Ανδρουλάκης: Είστε η κυβέρνηση των θεσμικών ατασθαλιών και της διαφθοράς

Το γάντι σήκωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ερωτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Τι περιμένετε από εμάς; Να στηρίξουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία που εννοεί ως αναθεώρηση του άρθρου 86 την τελική απόφαση να την ξαναπαίρνει η Βουλή και να μπορεί ξανά ο επόμενος κ. Γεωργιάδης να λέει ότι έχουν 157 ψήφους και γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τη δικαιοσύνη;».

«Γιατί αυτό λέει η δική σας αναθεώρηση. Συνεχίζει την ευθύνη να την έχει η Βουλή, άρα η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα ό,τι είπε πριν από δύο μήνες ο κ. Γεωργιάδης θα ισχύει και μετά», πρόσθεσε. «Δηλαδή ακούσατε τον ελληνικό λαό, ακούσατε τον πόνο και τη στεναχώρια του, την απελπισία και την αγωνία του, τον θυμό του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τραγωδία των Τεμπών, για τις υποκλοπές, για όλες τις θεσμικές σας ατασθαλίες και για τη διαφθορά και η αναθεώρηση του άρθρου 86, που προτείνετε, είναι να παραμένει η ευθύνη στη Βουλή;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Είστε εκτός κοινωνικής πραγματικότητας», αναφώνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Για τις θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Αναφορικά με την κυβερνητική πρόταση για μια και μοναδική θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με εξαετή διάρκεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Εσεις λέτε ‘εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά, να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση και να ορίσουμε μία θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αποφύγουμε τις μικροκομματικές σκοπιμότητες’ και το λέει ο Πρωθυπουργός που είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που για λόγους μικροκομματικούς επέλεξε εν ενεργεία βουλευτή του για το αξίωμα. Και θέλετε να σας εμπιστευτούμε». Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Είστε ο πρώτος που επέλεξε εν ενεργεία βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να κρατήσει εσωκομματικές ισορροπίες και μας λέτε για μία θητεία για να μην έχουμε μικροκομματικές επιλογές».

Αναθεώρηση του άρθρου του Συντάγματος με 180 ψήφους και την επόμενη Βουλή

Ειδικά για το άρθρο 110, που αφορά την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι στην προτείνουσα Βουλή θα πρέπει ένα άρθρο να συγκεντρώσει 180 ψήφους, όπως και στην επόμενη Βουλή και «όχι αν πάρει 180 στην προτείνουσα, μετά να μπορεί να ψηφιστεί με 151 και άρα να διευκολύνουμε τον τρόπο που θα γράφει το άρθρο ο οποιοσδήποτε έχει πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή – είτε εσείς είτε εμείς είτε οποιοσδήποτε άλλος», υπογράμμισε. Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε: «Γιατί δεν το τολμήσατε και μας κάνετε μαθήματα όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να αλλάξει η κουλτούρα αναθεώρησης και διαλόγου και να έχουμε ποιοτική συνταγματική αναθεώρηση με ώριμο διάλογο και ευρύτερες συναινέσεις το κομβικό άρθρο είναι το 110; Γιατί δεν συμφωνήσατε μαζί μας;».

Άρθρο 16: Προτείνουμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά και ισχυρό δημόσια πανεπιστήμιο

Αναφορικά με το άρθρο 16 περί δημόσιας παιδείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφορικά με τα «παιχνίδια» που κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Καλά, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δεν την διαβάσατε; Έχετε τόσο θράσος; Την απόφαση του ΣτΕ που μας δικαιώνει απόλυτα για τα παιχνίδια που κάνατε, δεν την διαβάσατε;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Η κοινωνία θέλει μη κρατικά μη κερδοσκοπικά και ισχυρό δημόσια πανεπιστήμιο. Και εδώ είναι μαζί μας. Αυτό προτείνουμε. Όπως σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να μετατρέπετε τα κολλέγια σε πανεπιστήμια, έτσι όπως συμφέρει εσάς και τα συμφέροντα», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Άρθρο 86: Έλεγχος υπουργών από ειδικό δικαστικό όργανο

Ειδικά για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «η ποινική ευθύνη υπουργών πρέπει να ερευνάται από ειδικό δικαστικό όργανο ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». «Αυτό θέλει η κοινωνία και όχι αυτό που επιλέξατε εσείς. Η κοινωνία είναι μαζί μας στο κορυφαίο ζήτημα του άρθρου 86 που έχει αποκτήσει εμβληματικά χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Ενώ για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Η κοινωνία θέλει να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης χωρίς να παίζει ρόλο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εδώ είναι μαζί μας. Θέλει να επιλέγεται από ειδικό σώμα. Δεν είναι μαζί σας. Θέλει διάκριση των εξουσιών η ελληνική κοινωνία και όχι ηγεσία της δικαιοσύνης που θα εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Φλωρίδη

Κάνοντας μια γενικότερη πολιτική τοποθέτηση εν όψει εθνικών εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Δηλαδή, εγώ μετέφερα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι, “εάν υπάρχει ακυβερνησία θα κάνουν ντου οι απέναντι”, -το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”-, αλλά καλεί να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτόν που το είπε, που κάθεται δίπλα του!». «Μα καλά, έχει κάποιο όριο η φαιδρότητα, πραγματικά; Μου κάνει εντύπωση», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εγώ, λοιπόν, είμαι ένας δημοκράτης του προσκηνίου. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Εγώ το άρθρο 86 δεν το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο Μαξίμου δεν έβαλα τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα», υπογράμμισε. «Έχουμε άλλη διαδρομή. Άρα, μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλλατε, το κάνατε και, μάλιστα, θέλετε να το ξανακάνετε, γιατί ζητάτε τρίτη θητεία», είπε σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης.