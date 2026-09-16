Δημήτρης Μακαλιάς στο enikos.gr: «Οι γονείς στις μέρες μας είναι ήρωες»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς εξηγεί πώς είναι να είσαι γονιός στη σύγχρονη εποχή που πρέπει να τρέχεις όλη μέρα και να διαχειριστείς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους.

Νάντια Ρηγάτου

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή του θεάτρου Πέτρας για μια ακόμα απολαυστική παράσταση «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ – τα παιδιά», ο Δημήτρης Μακαλιάς μιλά στο enikos.gr για τη δική του ζωή πριν αλλά και μετά τον ερχομό των δυο παιδιών του και αποκαλύπτει τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

-«Πριν και Μετά τα παιδιά»: Τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη παράσταση;

Ειλικρινά δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι μπορεί να συμβεί! Πρόκειται για ένα ανοιχτό debate όπου γονείς και μη γονείς συζητάμε, γελάμε, παίζουμε και αυτοσχεδιάζουμε άνευ όρων και άνευ ορίων. Μοιραζόμαστε εμπειρίες, χαρές, προβλήματα και κυρίως αστείες στιγμές. Και φυσικά το κοινό έχει τον πρώτο ρόλο.

– Από τις μέχρι τώρα παραστάσεις, τι εισπράττεις από τους γονείς σήμερα, τι διαφορετικό έχουν από τις προηγούμενες γενιές;

Έχουν σίγουρα πολύ περισσότερο χιούμορ. Είναι πιο απενοχοποιημένοι. Είναι πιο διαβασμένοι και ενημερωμένοι, οπότε ό,τι κάνουν το κάνουν εν γνώσει τους. Σε μια εποχή που πρέπει να τρέχεις όλη μέρα για να τα βγάλεις πέρα, νιώθω ότι οι γονείς στις μέρες μας είναι ήρωες. Η κούραση διατρέχει το κορμί τους αλλά παραμένουν ευτυχισμένοι και αισιόδοξοι!

– Αναγνωρίζεις ομοιότητες με τους δικούς σου γονείς τώρα που είσαι γονιός;

Πολλές. Κυρίως στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αυτά που νιώθω ότι με έκαναν καλύτερο άνθρωπο προσπαθώ κι εγώ με τον δικό μου τρόπο να τα μεταφέρω. Κάποιες φορές βλέπω να ξεπετιούνται ατάκες που μου έλεγαν οι γονείς μου και δεν τις θυμόμουν πια. Προσπαθώ να πάρω τα καλύτερα τους σημεία και να τα φέρω στο σήμερα. Να τα εξελίξω.

-Πως ήταν ο Δημήτρης πριν τα παιδιά και πως είναι σήμερα;

Ο ίδιος αλλιώς. Πάντα ευτυχισμένος και πλήρης, αλλά αλλιώς. Αλλάζει η αντίληψη σου στα πράγματα και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που αναζητάς την ευτυχία. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα και μουσικές. Μόνο που τώρα τον μοιράζεσαι με 2 ακόμα συνένοχους!

-Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στο μεγάλωμα των παιδιών ποια ήταν;

Η φοβία όταν παθαίνουν κάτι. Ότι μπορεί να υπάρξει κάτι που μπορεί να σε ξεπεράσει και δε θα μπορέσεις να κάνεις απολύτως τίποτα. Το άγνωστο και το απρόοπτο.

-Ποιο είναι το πιο απλό πράγμα που νοσταλγείς από τη ζωή σου ως εργένης;

Ο ύπνος. Το ξενύχτι μέχρι το πρωί, που μπορούσες όμως να το αναπληρώσεις. Τώρα αν αποφασίσεις να ξενυχτήσεις για οποιονδήποτε λόγο, θα το πληρώσεις για πολλές εβδομάδες, μήνες, χρόνια…!

-Ο μεγαλύτερος φόβος σου για τα παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία;

Οι άλλοι. Το άγνωστο. Η διαφορετική αντίληψη στο σεβασμό και τα όρια.

-Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου πλάνα;

“Σεσουάρ για δολοφόνους” από τις 16/10 στο θέατρο Γκλόρια για τελευταία χρονιά! Και από τον Νοέμβριο στο θέατρο Ακροπόλ ξεκινάμε τον “Ηρακλή” σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, για παιδιά και μεγάλους.

Info

“Πριν & Μετά τα Παιδιά”

Έλενα Χαραλαμπούδη (5 Minute Mum), Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Μαλιάτσης

Θέατρο Πέτρας

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00