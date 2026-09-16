Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από το Tέξας στο πλατό

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «GNTM», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε από τις ΗΠΑ γεμάτη τρυφερές καλοκαιρινές αναμνήσεις και έτοιμη να «διδάξει» μόδα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που μόλις επέστρεψε από τις ΗΠΑ με γεμάτες τις μπαταρίες, είναι αποφασισμένη να κερδίσει για ακόμη μία χρονιά το κοινό που αγαπά τη μόδα, όπως δηλώνει αποκλειστικά στη Realnews, λίγο πριν από την πρεμιέρα του «GNTM», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star. Η Ηλιάνα ταξίδεψε στο Τέξας, όπου έζησε από κοντά τη μαγεία της Ferrari και της διάσημης πίστας αγώνων του COTA (Circuit of the Americas) στο Οστιν.

«Το ‘‘GNTM’’ επιστρέφει και η χαρά μου, που είμαι και πάλι μέρος αυτής της τόσο ξεχωριστής ομάδας, είναι πραγματικά μεγάλη! Εχουμε ήδη ζήσει πολύ όμορφες στιγμές στα γυρίσματα και ανυπομονώ να τις μοιραστούμε με το κοινό. Μας περιμένει μια σεζόν γεμάτη μόδα, λάμψη, δυνατές προσωπικότητες, συγκινήσεις, ανατροπές και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Το “GNTM” είναι ένα ταξίδι που κάθε φορά έχει κάτι καινούργιο να σου δώσει και φέτος έχουμε ετοιμάσει μια σεζόν που θα αγαπήσετε πολύ», λέει η ίδια.

Η Ηλ. Παπαγεωργίου φρόντισε όλο το καλοκαίρι να χαλαρώσει στο αγαπημένο της νησί, το Κουφονήσι, μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της, Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί το πότε. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην επισκεφθούν και την οικογένεια της Ηλιάνας, στη γενέτειρά της, την Πάτρα. Οι δυο τους επίσης απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα σε κάποια νησιά, ενώ σε ορισμένα άλλα ταξίδεψε μόνη της. Οι ομορφιές της Σύρου, της Σίφνου, της Μυκόνου, των Λειψών, της Λέρου, της Πάτμου, της Πάργας και του Πηλίου έχουν καταγραφεί μέσα της ως εικόνες, μυρωδιές και αναμνήσεις μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις αρχές του καλοκαιριού δούλεψε πολύ και πάνω στο δικό της brand, Gres Collection, το οποίο είναι το δικό της «παιδί», καθώς φωτογραφήθηκε για τη νέα κολεξιόν σε πολλά σημεία της Ελλάδας.

Στο τρέιλερ του έκτου κύκλου του «GNTM», που προβάλλεται ήδη, η Ηλ. Παπαγεωργίου γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, μεταδίδοντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους».

Η ίδια επίσης αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού. Αξίζει να πούμε επίσης ότι φέτος το «GNTM» θα είναι διαφορετικό, αφού μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές.

Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική. Τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την εκπομπή είναι η Ζενεβιέβ Μαζαρί ως creative director, ο fashion expert Λάκης Γαβαλάς, ο σχεδιαστής μόδας, Άγγελος Μπράτης και η Μπέτυ Μαγγίρα ως νέα κριτής που φέρνει τη δική της ματιά στη μόδα.