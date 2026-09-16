Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο θανατηφόρου τροχαίου

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Δύο σοβαρά περιστατικά με νεκρούς καταγράφηκαν σε μικρή χρονική απόσταση στο Τσάτσγουορθ του Λος Άντζελες, όπου ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβη κοντά στο σημείο σύγκρουσης λεωφορείου του Metro με SUV, κατά την οποία είχαν χάσει νωρίτερα τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ οι Αρχές διερευνούν πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της πτώσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο φέρεται να ανήκε στον τηλεοπτικό σταθμό KNBC/NBC Los Angeles και βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να καλύψει το θανατηφόρο τροχαίο που είχε προηγηθεί.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η παρουσιάστρια του NBC4 Κολίν Γουίλιαμς, με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε: «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας».

Η συντριβή του ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης στο Τσάτσγουορθ, κοντά στην οδό Nordhoff. Μετά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν το ελικόπτερο και αρκετά οχήματα να καίγονται. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και στη συνέχεια άρχισαν τις έρευνες στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/F2fFErAmxT — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι το θύμα πιθανότατα βρισκόταν στο έδαφος και δεν επέβαινε στο ελικόπτερο.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν είχαν ακόμη εξακριβώσει τον αριθμό των επιβαινόντων.

«Εξακολουθούμε να ερευνούμε το ελικόπτερο για να διαπιστώσουμε πόσα άτομα επέβαιναν», ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Δύο νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με SUV

Η συντριβή του ελικοπτέρου ακολούθησε ένα διαφορετικό σοβαρό τροχαίο, για το οποίο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue, στο Τσάτσγουορθ.

Additional footage shows the NBC Los Angeles news helicopter crash site. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/W3QCAqkDWu — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Από τη σύγκρουση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα.

Los Angeles Fire Department (LAFD) on KNBC helicopter crash in California: “First arriving unit reports an unknown make/type of helicopter has gone down between two commercial buildings. Fire from the crash is exposing four vehicles. Firefighters are in offensive mode, attacking… https://t.co/2c97zwFOuX — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες τόσο της σύγκρουσης λεωφορείου και SUV όσο και της συντριβής του ελικοπτέρου.