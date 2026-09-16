Ισραήλ: Καλεί σε μποϊκοτάζ της επετειακής εκδήλωσης του ΟΗΕ για τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν

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Το Ισραήλ καλεί τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να μην συμμετάσχουν στην εκδήλωση για την 25η επέτειο της Διάσκεψης του Ντέρμπαν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης.

Η Διάσκεψη του Ντέρμπαν πραγματοποιήθηκε στη Νότια Αφρική το 2001 με αντικείμενο την καταπολέμηση του ρατσισμού. Η ισραηλινή πλευρά, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η διαδικασία εξελίχθηκε σε πλατφόρμα αντισημιτικής ρητορικής και απονομιμοποίησης του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Οι καταγγελίες του Ισραήλ για τη διάσκεψη του 2001

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ αναφέρει ότι, κατά τη διοργάνωση του 2001, στο Φόρουμ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων διανεμήθηκε αντισημιτικό υλικό, το οποίο, όπως υποστηρίζει, περιλάμβανε γελοιογραφίες ναζιστικού τύπου και συνθήματα που παρέπεμπαν στην καταστροφή του εβραϊκού λαού.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν τότε από τη διάσκεψη, καθώς, κατά την ισραηλινή εκδοχή, οι συμμετέχουσες χώρες δεν καταδίκασαν τη ρητορική κατά του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πλευρά συνδέει επίσης την πολιτική κληρονομιά του Ντέρμπαν με μεταγενέστερες διεθνείς εκστρατείες κατά του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες περί απαρτχάιντ, νομικές πρωτοβουλίες και το κίνημα BDS.

Στις επετειακές διοργανώσεις που ακολούθησαν καταγράφηκαν αποχές κρατών. Δεκατέσσερις χώρες μποϊκόταραν τη διάσκεψη του 2011, ενώ έως το 2021 δεκάδες κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε σχετικές εκδηλώσεις.

Η έκκληση του Ντάνι Ντάνον

Ενόψει της εκδήλωσης της 28ης Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ ζητεί από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να την μποϊκοτάρουν, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, «να μην νομιμοποιήσουν μια διαδικασία η οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται για τη διάδοση αντισημιτισμού και μίσους κατά του Ισραήλ».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε στους ανταποκριτές του ΟΗΕ: «Σε δύο εβδομάδες, τα Ηνωμένα Έθνη θα σηματοδοτήσουν τη συμπλήρωση 25 ετών από τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν, μια εκδήλωση που υποτίθεται ότι είχε στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά αντί γι’ αυτό μετατράπηκε σε πλατφόρμα αντισημιτισμού και δαιμονοποίησης του Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γιορτάζεται αυτή η τοξική κληρονομιά».

Ο Ντάνον πρόσθεσε ότι «οι χώρες που πραγματικά αντιτίθενται στον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό θα πρέπει να πράξουν το σωστό και να μποϊκοτάρουν αυτή την εκδήλωση».

Η προγραμματισμένη επέτειος επαναφέρει, έτσι, τη διαφωνία γύρω από τη Διάσκεψη του Ντέρμπαν και την πολιτική αποτίμηση της κληρονομιάς της, με το Ισραήλ να επιδιώκει τη μη συμμετοχή κρατών στη διοργάνωση του ΟΗΕ.