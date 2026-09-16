Ουκρανία: Πάνω από 52 δισ. δολάρια διεθνής βοήθεια χρειάζεται το 2027 – Στα 110 δισ. οι αμυντικές δαπάνες

Η Ουκρανία προβλέπει για το 2027 αμυντικές δαπάνες ύψους 4,9 τρισ. γρίβνα, περίπου 110 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 43,8% του ΑΕΠ. Οι συνολικές κρατικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 7,3 τρισ. γρίβνα, ενώ η χώρα υπολογίζει ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισ. δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια.

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Διεθνή Νέα

Μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου μετά από ρωσική επίθεση, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας
Μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου μετά από ρωσική επίθεση, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κίεβο εκτιμά ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισ. δολάρια διεθνούς οικονομικής βοήθειας για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών.
  • Για το 2027, η ουκρανική κυβέρνηση προβλέπεται να διαθέσει περίπου 110 δισ. δολάρια για την άμυνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 43,8% του ΑΕΠ της Ουκρανίας.
  • Με συνολικές κρατικές δαπάνες στα 7,3 τρισ. γρίβνα και έσοδα 5,6 τρισ. γρίβνα για το 2027, η Ουκρανία ενισχύει την εξάρτησή της από τη διεθνή οικονομική στήριξη.

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Σε σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών προσανατολίζεται η Ουκρανία για το 2027, καθώς το κόστος του πολέμου με τη Ρωσία συνεχίζει να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το Κίεβο εκτιμά παράλληλα ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισ. δολάρια διεθνούς οικονομικής βοήθειας για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters, προβλέπει ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 4,9 τρισ. γρίβνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 110 δισ. δολάρια, για την άμυνα.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αντιστοιχούν στο 43,8% του ΑΕΠ της Ουκρανίας και προβλέπεται να είναι σχεδόν 12% αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του τρέχοντος έτους.

Στα 7,3 τρισ. γρίβνα οι συνολικές κρατικές δαπάνες

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών για το 2027 προβλέπεται να φτάσει τα 7,3 τρισ. γρίβνα, ενώ τα δημόσια έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 5,6 τρισ. γρίβνα.

Η διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της άμυνας, ενισχύει την εξάρτηση της Ουκρανίας από τη διεθνή οικονομική στήριξη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: Reuters

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