Ουκρανία: Πάνω από 52 δισ. δολάρια διεθνής βοήθεια χρειάζεται το 2027 – Στα 110 δισ. οι αμυντικές δαπάνες

Σε σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών προσανατολίζεται η Ουκρανία για το 2027, καθώς το κόστος του πολέμου με τη Ρωσία συνεχίζει να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Το Κίεβο εκτιμά παράλληλα ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισ. δολάρια διεθνούς οικονομικής βοήθειας για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters, προβλέπει ότι η ουκρανική κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 4,9 τρισ. γρίβνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 110 δισ. δολάρια, για την άμυνα.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αντιστοιχούν στο 43,8% του ΑΕΠ της Ουκρανίας και προβλέπεται να είναι σχεδόν 12% αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του τρέχοντος έτους.

Στα 7,3 τρισ. γρίβνα οι συνολικές κρατικές δαπάνες

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών για το 2027 προβλέπεται να φτάσει τα 7,3 τρισ. γρίβνα, ενώ τα δημόσια έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 5,6 τρισ. γρίβνα.

Η διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης της άμυνας, ενισχύει την εξάρτηση της Ουκρανίας από τη διεθνή οικονομική στήριξη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: Reuters