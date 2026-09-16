Κρήτη: Εντοπίστηκαν μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Περίπου 37 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων, έπειτα από επιχείρηση που συντόνισε το ΕΚΣΕΔ. Τη λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της νότιας Κρήτης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με περίπου 37 αλλοδαπούς.
  • Τη λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
  • Την περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποίησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της νότιας Κρήτης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με περίπου 37 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Τη λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Την περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποίησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι περίπου 37 αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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