Κρήτη: Εντοπίστηκαν μετανάστες σε λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της νότιας Κρήτης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με περίπου 37 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Τη λέμβο εντόπισε αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων ανατολικά-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Την περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποίησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι περίπου 37 αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.