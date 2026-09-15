Λαμία: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Σοβαρά τραυματισμένος ηλικιωμένος οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα έγινε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία, με έναν ηλικιωμένο οδηγό να φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και μία τριμελή οικογένεια να μεταφέρεται επίσης στο νοσοκομείο.

Η μετωπική σύγκρουση έγινε λίγο πριν από τις 21:00, στην οδό Αθηνών, στην έξοδο της Λαμίας προς Κόμμα και λίγο πριν από τα ΤΕΙ.

Κατά το LamiaReport, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Στο ένα όχημα, μάρκας Renault, επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι μαζί με το μικρό παιδί του. Το παιδί ήταν σωστά ασφαλισμένο στο κάθισμά του και, κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο, ένα παλιό Nissan, επέβαινε μόνο ένας ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου μεταφέρθηκε και η τριμελής οικογένεια που επέβαινε στο Renault. Η μητέρα είχε τραυματιστεί περισσότερο, ενώ σε σαφώς καλύτερη κατάσταση βρίσκονταν ο πατέρας και το μικρό αγόρι.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της μετωπικής σύγκρουσης. Για αρκετή ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία, μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.