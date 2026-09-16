Ολυμπιακός: Κάλεσμα ενότητας πριν από την πρεμιέρα στο Europa League – «Όλοι δίπλα στον Θρύλο»

Κάλεσμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού να στηρίξουν την ομάδα και να παραμερίσουν τις όποιες διαφωνίες απηύθυνε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ενόψει της πρεμιέρας στη League Phase του Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια.

Στο μήνυμά της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και συναισθήματα στις τάξεις των φιλάθλων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, με την έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας, προτεραιότητα αποτελεί η ενότητα και η στήριξή της.

Η διοίκηση αναφέρεται επίσης στις αλλαγές, στις επενδύσεις και στην αναδιάρθρωση που, όπως σημειώνει, πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα, ενώ δηλώνει ότι στόχος παραμένουν η κατάκτηση του Πρωταθλήματος και μία ακόμη σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, η ΠΑΕ καλεί τους φιλάθλους να αποτελέσουν τον «12ο παίκτη» της ομάδας, σημειώνοντας ότι όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας δεν επιθυμούν πλέον να παρακολουθούν τους αγώνες μπορούν να τα επιστρέψουν και να αποζημιωθούν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες κι αν έχουν κάποιοι φίλαθλοί μας είναι αποδεκτές, όπως και οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα.

102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στον μέγιστο βαθμό.

Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν, με ψέματα και παραμύθια, να διχάσουν τον κόσμο μας. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο δωδέκατος παίκτης. Όταν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδο απογοήτευσης τέτοιο που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί.

Σίγουρα κάποιος άλλος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα θέλει να βρεθεί στη θέση του! Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα στον δαφνοστεφανωμένο έφηβο.

Τον τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, σε τεράστιες επενδύσεις, αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα μας στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία, ξανά στην Ευρώπη.

Αυτά που έχει πετύχει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας τα τελευταία 30 χρόνια, με ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό στους νέους, 23 στα 30 Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Σούπερ Καπ, καθώς και συμμετοχή στην ελίτ της Ευρώπης, οι άλλοι δεν μπορούν να τα ονειρευτούν ούτε για τις επόμενες εκατό ζωές τους.

Είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και όλοι μαζί θα βαδίσουμε στο πεπρωμένο μας. Στα τρόπαια, στους θριάμβους, στη δόξα.

ΟΛΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΘΡΥΛΟ!».