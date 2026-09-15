Γιώργος Μαζωνάκης: Λιποθύμησε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατό του, μετά την απολογία της

Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της στην Ευελπίδων. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στα δικαστήρια, ωστόσο η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Κοινωνία

γιατρός- Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τις απολογίες των δύο γιατρών, όταν η κατηγορούμενη γιατρός παρουσίασε λιποθυμικό επεισόδιο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.
  • Ο σύζυγός της, ο οποίος απολογούνταν, διέκοψε προσωρινά την απολογία του προκειμένου να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.
  • Η γιατρός βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και αρνήθηκε να δεχθεί φροντίδα από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα οι διασώστες να αποχωρήσουν.

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Αδιαθεσία αισθάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο, την ώρα που ενώπιον του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.

Λίγο αργότερα, στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου οι διασώστες να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Η κατηγορούμενη, ωστόσο, φέρεται να βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και, ενώ έκλαιγε, αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα που επιχείρησαν να της παράσχουν οι διασώστες.

Η γιατρός παραμένει στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

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