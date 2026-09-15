Το σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν έτοιμοι για όλα

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Τα πιο αγαπημένα οικογενειακά τραπέζια της ελληνικής τηλεόρασης στρώνονται ξανά, καθώς «το σόι σου» επιστρέφει θριαμβευτικά με νέα, απολαυστικά επεισόδια.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι πανέτοιμοι για νέες οικογενειακές περιπέτειες αλλά και παρεξηγήσεις που οδηγούν πάντα σε απίστευτες καταστάσεις.

Τα γυρίσματα είναι καθημερινά και οι ρυθμοί έντονοι, όμως, στο πλατό το κλίμα είναι ζεστό με πολύ κέφι και ξεκαρδιστικές ατάκες.

Στα ολοκαίνουργια επεισόδια, οι λατρεμένοι χαρακτήρες υπόσχονται άφθονο γέλιο και μοναδικές τηλεοπτικές βραδιές, όπως αποτυπώνεται στις εικόνες από τα γυρίσματα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο σπαρταριστό ραντεβού έχει ήδη αρχίσει. «Το σόι σου» έρχεται με διπλό, χορταστικό επεισόδιο, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00.

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