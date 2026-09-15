Ουκρανία: Νεκροί ένας 54χρονος και μία 73χρονη από ρωσικό πλήγμα στο Σλοβιάνσκ – Η μάχη για τον έλεγχο του Ντονέτσκ

Δύο άνθρωποι, ένας 54χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, σκοτώθηκαν και μία 69χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω σφοδρών μαχών για τον έλεγχο του Ντονέτσκ, μιας περιοχής που αποτελεί βασικό στόχο της Μόσχας και κεντρική εδαφική αξίωση στις εν εξελίξει, αλλά αδιέξοδες, διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση της πόλης Σλοβιάνσκ
Φωτογραφία: Στρατιωτική Διοίκηση της πόλης Σλοβιάνσκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι, ένας 54χρονος και μία 73χρονη, σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.
  • Το Σλοβιάνσκ βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, σε μία από τις περιοχές που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σφοδρότερων μαχών του πολέμου.
  • Η περιφέρεια του Ντονέτσκ παραμένει βασικός στόχος της Μόσχας, με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο να βρίσκονται σε αδιέξοδο παρά τις αμερικανικές προσπάθειες επανεκκίνησής τους.

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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές τρεις ιδιωτικές κατοικίες.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νεκροί είναι ένας 54χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, ενώ μία γυναίκα ηλικίας 69 ετών τραυματίστηκε.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Σλοβιάνσκ, Βαντίμ Λιάχ, ανέφερε ότι το πλήγμα έπληξε κατοικημένη περιοχή της πόλης και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία σπίτια.

Μόλις 15 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή

Το Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, περίπου 15 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, σε μία από τις περιοχές που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των σφοδρότερων μαχών του πολέμου.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Ντονέτσκ είχαν προκαλέσει τον θάνατο τριών ακόμη ανθρώπων, ενώ άλλοι 11 είχαν τραυματιστεί.

Σφοδρές μάχες στο Ντονέτσκ

Την ίδια ώρα, ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αναφέρει το Ukrinform.

Η περιοχή παραμένει ένας από τους βασικότερους στόχους της Μόσχας, η οποία επιδιώκει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχό της.

Ολόκληρη η περιφέρεια του Ντονέτσκ αποτελεί επίσης μία από τις βασικές εδαφικές αξιώσεις του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο, οι οποίες παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά τις αμερικανικές προσπάθειες επανεκκίνησής τους.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ είχαν πραγματοποιήσει πρόσφατα επισκέψεις τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επαναφορά των δύο πλευρών σε διαπραγματεύσεις.

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