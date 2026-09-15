Σάλος στις ΗΠΑ: Κατσαρίδες «έκαναν βόλτες» στην κουζίνα γνωστού steakhouse – Εργαζόμενος «έβγαλε στη φόρα» το βίντεο

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Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε στην κουζίνα εστιατορίου της αλυσίδας LongHorn Steakhouse στην Τζόρτζια και δείχνει κατσαρίδες να κινούνται στο δάπεδο, μαζί με υπολείμματα τροφίμων στους χώρους εργασίας. Το υλικό δημοσιοποίησε εργαζόμενος, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα τόσο στη διοίκηση του καταστήματος όσο και στα κεντρικά της εταιρείας.

Τα βίντεο φέρονται να έχουν τραβηχτεί στο κατάστημα της LongHorn Steakhouse στην Camp Creek Parkway, στο East Point της Τζόρτζια.

Ο Σον Χέντλεϊ, ο οποίος άρχισε να εργάζεται στο εστιατόριο τον Απρίλιο, δήλωσε ότι αποφάσισε να καταγράψει όσα συνέβαιναν επειδή θεωρούσε ότι η κατάσταση στην κουζίνα είχε καταστεί μη ασφαλής.

«Ήταν πραγματικά το εργασιακό περιβάλλον και οι συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύαμε. Υπήρχαν πολλές απάνθρωπες συνθήκες», είπε.

Κατσαρίδες στο πάτωμα και υπολείμματα τροφίμων

Στα πλάνα φαίνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατσαρίδες να κινούνται στο δάπεδο της κουζίνας και υπολείμματα τροφίμων διάσπαρτα στον χώρο.

Ο Χέντλεϊ ανέφερε ότι τελικά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρούσε ότι οι καταγγελίες του δεν είχαν αντιμετωπιστεί.

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις χρηστών για τις συνθήκες υγιεινής στο εστιατόριο.

Y’all, that LongHorn Steakhouse video is NASTY. Workers picking food off plates and eating it, roaches crawling on the floor, and filthy floors. How is this even allowed? I’m disgusted just watching it. This is the one in Camp Creek. @LongHornSteaks (🎥: @ATL_SCOOP) pic.twitter.com/wlgNWR4txA — The Docket Diva™️ (@_LaJanee_) September 10, 2026

LongHorn Steakhouse: «Οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και αντιμετωπίστηκαν»

Η LongHorn Steakhouse αντέδρασε μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, αναγνωρίζοντας ότι όσα απεικονίζονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπά της.

«Οι συνθήκες που παρουσιάζονται είναι απαράδεκτες και έχουν αντιμετωπιστεί», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως πρόσθεσε, συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για πελάτες και εργαζόμενους, ενώ τοποθέτησε πρόσφατα νέο επικεφαλής στο συγκεκριμένο εστιατόριο, με στόχο να τηρούνται τα πρότυπα της αλυσίδας, αναφέρει το FOX 5 Atlanta.

Κι όμως, είχε πάρει βαθμό «Α» στον υγειονομικό έλεγχο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είχε περάσει πρόσφατα από επίσημο υγειονομικό έλεγχο.

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Τζόρτζια επιθεώρησε το εστιατόριο στις 25 Αυγούστου και του έδωσε βαθμολογία 90, δηλαδή αξιολόγηση «Α».

Μάλιστα, οι διαθέσιμες επιθεωρήσεις των προηγούμενων δύο ετών έδειχναν βαθμολογίες που κυμαίνονταν από 88 έως 91.

Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, πάντως, οι υγειονομικές αρχές της κομητείας Φούλτον σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν νέο έλεγχο στο εστιατόριο.

Ο εργαζόμενος ζητεί συχνότερους ελέγχους

Ο Χέντλεϊ δήλωσε ότι δεν θέλει η υπόθεση να περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ζήτησε συχνότερους υγειονομικούς ελέγχους στα εστιατόρια της Darden Restaurants, στην οποία ανήκει η LongHorn Steakhouse, καθώς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο και για ανάγκη επισκευής χαλασμένων συστημάτων κλιματισμού στους χώρους εργασίας.

Η υπόθεση έχει πλέον προκαλέσει νέο έλεγχο στις συνθήκες του καταστήματος, με το viral βίντεο να έρχεται σε έντονη αντίθεση με την υψηλή βαθμολογία που είχε λάβει μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα από τις υγειονομικές αρχές.