Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες» λέει στον ΑΝΤ1 ο Χαράλαμπος Λυκούδης

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλή τραγουδιστή.

Ο κ. Λυκούδης μίλησε τόσο για τις καταθέσεις ως προς την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, όσο και την εμπλοκή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη υποστήριξε πως είναι πιθανόν και οι υπόλοιπες εργαζόμενες στο μοιραίο ιατρείο να είναι, σύντομα, ανάμεσα στους κατηγορούμενους, γι’ αυτό και τις παρότρυνε να καταθέσουν όσα είδαν και να μην συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της έρευνας, δήλωσε πως η άρση απορρήτου αναμένεται να φέρει στο φως σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το που εστάλη η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι καθώς και τι επικοινωνίες υπήρξαν μετά το συμβάν για να κουκουλωθεί.

«Αναδείξαμε την Παρασκευή το βράδυ ότι το αφήγημα, έτσι όπως εμφανίστηκε από τις αρχικές καταθέσεις των δύο γιατρών αλλά και από τις τέσσερις καταθέσεις των υπαλλήλων περί δήθεν μετάβασης του Γιώργου στις 15.30, περί δήθεν μη εμπλοκής του με το μηχάνημα τοποθέτησης του ενός από τους δύο φλεβοκαθετήρες κατέρρευσε, όταν αναδείξαμε ότι έμεινε διασυνδεδεμένος για 42 λεπτά με το μηχάνημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν οι κατηγορούμενοι πρόκειται να αλλάξουν υπερασπιστική γραμμή, ο κ. Λυκούδης τόνισε: «Προφανώς. Μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τα αντικειμενικά στοιχεία που έχουν πια προκύψει;», είπε ενώ εξήγησε ότι τι Σαββατοοκύριακο συνελέγησαν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα να αναβαθμίσουν την κατηγορία.

Λυκούδης για τις τέσσερις εργαζόμενες: Να πουν την αλήθεια

«Θέλω να καλέσω τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πουν την αλήθεια. Αυτή τη φορά. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ότι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις, διότι εκ των πραγμάτων, έχουν καταθέσει ψέματα.

Έχω στα χέρια μου ότι υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Αυτό που πρέπει να πούμε, είναι ότι είμαστε ακόμα στην αφετηρία. Στην αρχή. Είναι μακρύς ο δρόμος.

Είμαι βέβαιος και για το που διαμοιράστηκε η φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο στο μοιραίο κρεβάτι, αλλά και με ποιους ήρθαν σε επικοινωνία τα κρίσιμα εκείνα λεπτά, τις κρίσιμες ώρες, αλλά και μετά, από όταν έφυγε ο Γιώργος με το ΕΚΑΒ, τι ακριβώς επικοινωνίες υπήρξαν, προκειμένου να συσκοτίσουν, να κουκουλώσουν ότι είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Υπέστη θρόμβωση την ώρα της πλασμαφαίρεσης;

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη σημείωσε ότι υπήρξαν πέντε αλέρτ στο μηχάνημα, πέντε αλάρμ με τον κωδικό 9. Αυτά παραπέμπουν ή σε τσάκισμα του σωλήνα, του φλεβοκαθετήρα δηλαδή, ή σε θρόμβωση, ή σε μια σειρά άλλους λόγους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

Όσο για την ποσότητα αδρεναλίνης που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της οικογένειας υπενθύμισε τι είχαν πει οι ίδιοι οι δύο γιατροί και ότι απομένουν οι τοξικολογικές για να βεβαιώσουν το είδος και την ποσότητα της χορηγούμενης ουσίας.

«Έπρεπε να κάνουν (οι δύο γιατροί) ότι δεν έκαναν. Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μία ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται. Σε εξωνοσοκομειακό χώρο. Από μη εξειδικευμένους γιατρούς και χωρίς την παρουσία άλλων ειδικοτήτων. Ο νόμος το απαγορεύει. Ακριβώς επειδή τέτοιες πράξεις εγκυμονούν κινδύνους.

Δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοσδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απινιδωτή εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή, πώς θα αντιμετωπίσουν. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες».