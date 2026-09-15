Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο

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Μία 31χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε σε ορειβατικό πεδίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική ,το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Τρίτη, στις περίπου 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.