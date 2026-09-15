Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο

Μία 31χρονη γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο ορειβατικό πεδίο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης - Αλιβερίου στην Εύβοια. Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι τη μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 31χρονη ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.
  • Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε σε ορειβατικό πεδίο.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται πριν από λίγη ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία 31χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε σε ορειβατικό πεδίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική ,το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Τρίτη, στις περίπου 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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