Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο

Μία 31χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε σε ορειβατικό πεδίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική ,το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Τρίτη, στις περίπου 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.