Συναγερμός στην Κεφαλονιά έπειτα από ανατροπή ταχυπλόου – Αγνοείται 45χρονος Ρουμάνος, διασώθηκε ένας 26χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο Ιόνιο, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Το αποτέλεσμα είναι να αγνοείται ένας 45χρονος Ρουμάνος.

Οι Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης, Κατακόλου και Κυλλήνης ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό του 45χρονου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σώθηκε ένας 26χρονος

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος επιβαίνων του ταχύπλοου, ένας 26χρονος, στάθηκε τυχερός και περισυλλέχθηκε από παραπλέον ταχύπλοο σκάφος. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ωστόσο, η αγωνία παραμένει για τον 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος μετά την ανατροπή του ταχύπλοου βρέθηκε στη θάλασσα και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρμόδιες δυνάμεις να επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, σε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.