Συναγερμός στην Κεφαλονιά έπειτα από ανατροπή ταχυπλόου – Αγνοείται 45χρονος Ρουμάνος, διασώθηκε ένας 26χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιόνιο μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας 45χρονος Ρουμάνος. Ένας 26χρονος επιβαίνων διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, ενώ ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού και της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιόνιο μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας 45χρονος Ρουμάνος.
  • Ένας 26χρονος, ο δεύτερος επιβαίνων του ταχύπλοου, περισυλλέχθηκε σώος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για ιατρική φροντίδα.
  • Ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης δύτης και ελικόπτερο SUPER PUMA συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο Ιόνιο, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Το αποτέλεσμα είναι να αγνοείται ένας 45χρονος Ρουμάνος.

Οι Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης, Κατακόλου και Κυλλήνης ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό του 45χρονου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ιδιώτης δύτης, ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σώθηκε ένας 26χρονος

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος επιβαίνων του ταχύπλοου, ένας 26χρονος, στάθηκε τυχερός και περισυλλέχθηκε από παραπλέον ταχύπλοο σκάφος. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ωστόσο, η αγωνία παραμένει για τον 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος μετά την ανατροπή του ταχύπλοου βρέθηκε στη θάλασσα και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρμόδιες δυνάμεις να επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, σε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ