Έφοδος του «ελληνικού FBI» στις φυλακές νέων στον Αυλώνα – Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος

Αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έφοδο στο σωφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα, οδηγώντας σε έξι συλλήψεις. Η επιχείρηση στόχευε στην αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που διακινούσαν ναρκωτικά εντός του καταστήματος, με πέντε κρατούμενους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο να συλλαμβάνονται για κατοχή και διακίνηση ουσιών. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και κινητά τηλέφωνα, ενώ ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφοδο πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο σωφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα, προχωρώντας σε έξι συλλήψεις, ανάμεσά τους και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου.
  • Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα.
  • Όπως προέκυψε, οι 5 έγκλειστοι διακινούσαν ναρκωτικά στους συγκρατούμενους τους, ενώ συνελήφθη και σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έφοδο πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), το απόγευμα της Δευτέρας, στο σωφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα. Προχώρησαν σε έξι συλλήψεις, ανάμεσά τους και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο διευρυμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε ως στόχο την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, όπως και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι 5 έγκλειστοι του Καταστήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών, διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους συγκρατούμενους τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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