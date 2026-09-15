Γιώργος Μαζωνάκης: Αρνείται τις κατηγορίες η γιατρός – «Δεν είχα σκοπό να τον βλάψω» υποστήριξε στη μαραθώνια απολογία της

Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 14.00 και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις 22.00.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που του αποδίδεται η ίδια κατηγορία με την σύζυγό του, την οποία αρνείται.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ώστε έπειτα από κοινού με τον Ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

«Δεν είχα σκοπό να τον βλάψω» υποστήριξε η γιατρός στη μαραθώνια απολογία της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο λαϊκός τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο μετά τις 16:00 σε μία προσπάθεια να δείξει ότι δεν μεσολάβησε μεγάλο διάστημα μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Φέρεται να δηλώνει επίσης ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Επίσης φέρεται να υποστήριξε πως από την πρώτη στιγμή έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την προσπάθεια να κρατηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στη ζωή.

Η γιατρός προκειμένου να δικαιολογήσει τη σωρεία αντιφάσεων που έχει υποπέσει ήδη από την αρχική της κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε πανικό.

Τι υποστηρίζει ο παθολόγος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο παθολόγος φέρεται να διαχωρίζει πλήρως τη θέση του και να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ότι δεν ήταν παρών στην πλασμαφαίρεση και ότι ενημερώθηκε μετά τις 16:00 ώστε να συνδράμει στις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 16:00 βρισκόταν με δικό του πελάτη στο ιατρείο και συζητούσε τη θεραπεία του.

Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στον δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε κάποιες επιπλοκές στην υγεία του.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έδειξε με χρονική σειρά τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, όμως βλέπουμε πως υπάρχουν ορισμένα κενά, τα οποία οι Αρχές ελπίζουν ότι θα απαντηθούν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να ενωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης φαίνεται πως τράβηξε φωτογραφίες τον τραγουδιστή στις 14:45 και εκείνη είναι η επίμαχη στιγμή. Από τα αποτελέσματα της άρσης οι αρχές ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει:

Έστειλε τις φωτογραφίες σε κάποιο τρίτο πρόσωπο; Πιθανόν στο σύζυγό της; Για αυτό επέστρεψε εσπευσμένα;

Ακολούθησε και άλλη επικοινωνία μεταξύ των δύο; Είτε από μηνύματα είτε τηλεφωνική;

Με ποιον άλλον πιθανά να επικοινώνησε τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πάει λάθος;

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 15:25 που χτύπησε ο συναγερμός στο μηχάνημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά στο επίκεντρο των Αρχών είναι τι γίνεται στο παράθυρο μεταξύ 14:45 – 15:25.

Τα alarm που αγνόησε η γιατρός

Οι έμπειροι αξιωματικοί της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών έχουν ήδη συντάξει μακροσκελή έκθεση με στοιχεία που έχουν προκύψει απο την έως τώρα εξέταση των πειστηρίων και έχουν αποσταλεί στον ανακριτή.

Στο πόρισμα περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η λειτουργία του μηχανήματος.

Συγκεκριμένα, στις 14:14 το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκινά να λειτουργεί.

Στις 14:25 χτυπάει το πρώτο διπλό alarm που ειδοποιεί ότι ο ασθενής έχει ανεβασμένη πίεση και εμφανίζει συμπτώματα θρόμβωσης.

Η γιατρός προσπερνάει την ένδειξη και στις 14:37 ξεκινάει την πλασμαφαίρεση και ανταλλαγή αίματος.

Στις 15:22 έως τις 15:27 χτυπάει ξανά alarm και το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, δηλαδή να μεταφέρει αίμα.

Στις 15:45 το τρίτο κατά σειρά alarm αυτή τη φορά ειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καρδιακός παλμός.

Η γιατρός για ακόμη μια φορά κάνει επανεκκίνηση, η οποία κρατάει δέκατα του δευτερολέπτου καθώς δεν υπάρχει καρδιακός παλμός. Τελικά και στις 16:11 πραγματοποιείται η κλήση στο ΕΚΑΒ.

Πώς ανακτήθηκαν τα διαγραμμένα αρχεία με τον Μαζωνάκη από το κινητό της γιατρού

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές φέρεται να κατάφεραν να ανακτήσουν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο το οποίο τράβηξε η γιατρός και τα οποία διέγραψε στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Όπως εξηγούν στην ΕΡΤ αστυνομικές πηγές, θα χρειαστεί ιατροδικαστής προκειμένου να δει τις φωτογραφίες για να διαπιστώσει αν ήταν εν ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον παραλήπτη του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού

Η πρώτη φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί στις 14:43, ενώ η δεύτερη περίπου δύο λεπτά αργότερα. Στο οπτικό υλικό ο ασθενής εμφανίζεται με κλειστά μάτια, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Μία από τις φωτογραφίες φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει αποσταλεί σε άλλο πρόσωπο. Ο παραλήπτης δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί και αναμένεται να προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον σύζυγο της γιατρού.

Απαντήσεις από την άρση απορρήτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα πρώτα στοιχεία της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου των δύο κινητών των κατηγορουμένων γιατρών, διαπιστώνεται ότι για σχεδόν δύο ώρες δεν είχαν καμία δραστηριότητα στις συσκευές τους, κάτι που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δείχνει τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν κατά την εξέταση των φίλτρων του μηχανήματος που έχουν κατασχεθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων που σε συνδυασμό με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, που θα αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις που έγιναν αυτά 49 κρίσιμα λεπτά μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες.