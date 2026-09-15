Κόντρα Καιρίδη-Χύτα στη Βουλή: «Ο Βελόπουλος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες» – «Ο Γεωργιάδης πουλούσε νανογίλεκα για τον καρκίνο»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ένταση υπήρξε μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη και του , κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Χύτα.

Τι είπε ο Δημήτρης Καιρίδης κατά του Κυριάκου Βελόπουλου

«Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα έχουμε πολιτικό Αρχηγό, ο οποίος έκανε καριέρα και έγινε εκατομμυριούχος, τον κ. Βελόπουλο -τα ξέρετε αυτά- ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια του ελληνικού λαού», είπε από το βήμα της Βουλής, ο Δημήτρης Καιρίδης.

Στον ίδιο τόνο, συνέχισε λέγοντας: «Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αφέλειας στη σημερινή εποχή. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι, οι οποίοι όχι μόνο εμπιστεύονται την ψήφο τους στον κάθε τσαρλατάνο της πολιτικής, αλλά ακόμα και τη ζωή τους, όπως είδαμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα και τώρα με αυτούς τους κομπογιαννίτες γιατρούς -απ’ ό,τι φαίνεται, θα το δείξει η δικαιοσύνη, να κρατήσω μια επιφύλαξη- στο Κολωνάκι». «Ήρθαν μάλιστα κάποιοι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης -γιατί δεν στερούμαστε χιούμορ- να μιλήσουν για τις ευθύνες της πολιτείας στην υπόθεση Μαζωνάκη», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Τον Αρχηγό τους τον ρώτησαν, ο οποίος έκανε καριέρα και συνεχίζει να κάνει καριέρα, απ’ ό,τι καταλαβαίνω;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης».

Τι απάντησε ο Κωνσταντίνος Χύτας για τα νανογίλεκα

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κωνσταντίνου Χύτα, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης. «Τι εννοείτε, κύριε Καιρίδη; Ότι για το μπάχαλο, το κράτος σας, που πέθανε ένας άνθρωπος, που δεν υπάρχουν έλεγχοι, φταίει ο Βελόπουλος που πουλάει τις κηραλοιφές του, οι οποίες έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ;», ρώτησε ο Κωνσταντίνος Χύτας. Προειδοποιώντας για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ο Κωνσταντίνος Χύτας είπε στον ίδιο τόνο: «Τι εννοείτε -γιατί θα τα πούμε στα δικαστήρια; Ότι τα σκευάσματα που πουλάει είναι παράνομα; Η αλοιφή που θα βάλει στο προσωπάκι του κάποιος είναι παράνομη; Αυτό υπονοείτε; Τι υπονοείτε ακριβώς; Ότι για τον θάνατο του Μαζωνάκη φταίει ο Βελόπουλος; Αυτό είπατε πριν από λίγο;».

Ο ίδιος είπε απευθυνόμενος στον Δημήτρη Καιρίδη: «Να σας ενημερώσουμε ότι όλα έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα γνωρίζετε αυτά;». «Ο πολιτικός σας πάτος δεν έχει τελειωμό, ο κατήφορός σας», είπε ο Κωνσταντίνος Χύτας. «Εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να φοβάται κάτι εδώ μέσα, κύριε Καιρίδη, είναι το κόμμα σας, το οποίο έχει ακόμα την αίσθηση της Βόρειας Ελλάδας από τη ΔΕΘ και φοβάστε πάρα πολύ για το τι επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα», είπε εμφατικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. «Δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Δεν φοβόμαστε καν τις δικές σας πολιτικές αλητείες ούτε τον πολιτικό σας βόθρο και κατήφορο. Δεν τον φοβόμαστε και ούτε ασχολούμαστε, αλλά αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα εδώ πραγματικά ξεπερνάνε κάθε όριο», αναφώνησε ο Κωνσταντίνος Χύτας.

Συνέχισε, μάλιστα, στον ίδιο τόνο απευθυνόμενος στον Δημήτρη Καιρίδη λέγοντας: «Ποιος το λέει αυτό; Ο άνθρωπος που εκπροσωπεί κοινοβουλευτικά το κόμμα του οποίου ο Υπουργός Υγείας, ο άνθρωπος πανάθεμά τον, πουλούσε νανογιλέκα για τον καρκίνο! Και δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε λίγο;». «Νανογιλέκα πουλούσε ο πρώτος διδάξας! Μηχάνημα βλέπω εδώ που περνάς το τσιγάρο ανάμεσα και δεν σου προκαλεί καρκίνο. Το πουλούσε. Διαφημίζει παραϊατρικά μηχανήματα», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Χύτας. «Δεν μιλάμε τώρα για να βάλεις μια κηραλοιφή και να ανακουφιστείς, εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ. Μιλάμε για νανογιλέκο που θεραπεύει τον καρκίνο. Μιλάμε για μηχάνημα που περνάς τα τσιγάρα μέσα και δεν σου προκαλούν καρκίνο. Και τον έχετε αυτόν τον άνθρωπο, που επιδόθηκε χρόνια σε τσαρλατανισμό, Υπουργό Υγείας!», είπε ο Κωνσταντίνος Χύτας. «Σε ένα κράτος μπάχαλο που δουλεύει ο κάθε κομπογιαννίτης, που πεθαίνει ο κόσμος, φταίει ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κηραλοιφή εσένα, εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ, στον κάθε εσένα! Αυτό σου φταίει», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χύτας.