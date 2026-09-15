Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο

Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση”», από την Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της Αρχής και στο σύνολό του όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Κατά πλειοψηφία, επίσης, ψηφίσθηκε μόνο από τη ΝΔ και η υπουργική τροπολογία. Αντίθετα, την καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, ενώ με το «παρών» τάχθηκε το ΠΑΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Λιβάνιος: θέτουμε τέλος στην δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι προαγωγές προϊσταμένων

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια είπε ότι «θέτουμε τέλος στην δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης». Υπογράμμισε ότι ικανότητα του προϊσταμένου δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από τους τίτλους σπουδών που έχει, αλλά και σε συνάρτηση από τις ουσιαστικές του δεξιότητες, την εμπειρία και την αποδοτικότητά του. Η πρόβλεψη της ποσόστωσης για υποψηφίους συγκεκριμένων Κλάδων στην ΕΣΔΔΑ διευκρίνισε ότι είναι αναγκαίο κίνητρο για να μπορεί να προσελκυθούν στελέχη στο δημόσιο σε κρίσιμους τομείς, όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Για την υιοθέτηση της πολιτικής της αυξημένης μοριοδότησης σε περιπτώσεις εντοπιότητας είπε ότι αυτή έχει αρχίσει να λειτουργεί θετικά προς όφελος της περιφέρειας και αναφέρθηκε στην περίπτωση του δήμου του Νευροκοπίου.

Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον . Με το παρόν νομοσχέδιο, επισήμανε, προσπαθούμε να λύσουμε την γκρίζα ζώνη της ανάθεσης ευθυνών από το πολιτικό σύστημα. Να αξιολογείται ο υπάλληλος των προσόντων και όχι του κομματικού του φακέλου. Αυτό που διασφαλίζεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου είπε ο υπουργός είναι η συνέντευξη του υποψηφίου για μια διοικητική κορυφαία θέση ενός Υπουργείου να λαμβάνεται κατά πρόσωπο και να αξιολογείται από μια αντικειμενική Επιτροπή. Ο εκάστοτε Υπουργός, διευκρίνισε ο κ. Λιβάνιος δεν μπορεί να παρέμβει στην σειρά της λίστας μεταξύ των επικρατέστερων και να επιλέξει κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στους πρώτους. Η λίστα είναι κλειστή και η ευχέρεια της διοίκησης περιορίζεται μόνο στις τοποθετήσεις που γίνονται ανά τομέα γενικής διεύθυνσης αναλόγως των ιδιαίτερων ικανοτήτων που έχει ο κάθε ένας. Το σχέδιο νόμου είπε ο υπουργός έχει στο επίκεντρό του το ΑΣΕΠ, που δεν είναι απλώς ένα συμβούλιο επιλογής προσωπικού, αλλά γίνεται κάτι πολύ ευρύτερο.

Ο κ. Λιβάνιος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι με την διάταξη της τροπολογίας για τους παιδικούς και βρεφικούς δημοτικού σταθμούς οδηγούμαστε στην άμεση προκήρυξη 9.000 θέσεων εργασίες, μόνιμου προσωπικού, με ειδική μοριοδότηση για όσους έχουν υπηρετήσει σε αυτούς τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις λειτουργίας από δημοτικούς Οργανισμούς με μορφή Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας αυτή πλέον θα συσταθεί και θα λειτουργήσει μέσα στο σώμα του κεντρικού οργανισμού του δήμου.