Βάσω Λασκαράκη: Η φωτογραφία από τα γυρίσματα της νέας σεζόν για το «Σόι Σου» – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε μία φωτογραφία από τα γυρίσματα της νέας σεζόν της αγαπημένης κωμικής σειράς «Το Σόι Σου» στο Instagram. 

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Βάσω Λασκαράκη
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Σόι Σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει για ακόμα μία σεζόν με νέα επεισόδια, με τους ηθοποιούς να βρίσκονται ήδη σε διαδικασία γυρισμάτων.
  • Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία από το πλατό του σίριαλ.
  • Στο στιγμιότυπο ποζάρει στο «σπίτι» της οικογένειας Χαμπέα.

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Το «Σόι Σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει για ακόμα μία σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με νέα επεισόδια. Οι ηθοποιοί της αγαπημένης κωμικής σειράς που έχουν λατρέψει μικροί και μεγάλοι, και γράφει τη δική της ιστορία στον κόσμο της τηλεόρασης, βρίσκονται σε διαδικασία γυρισμάτων. Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με τους ακολούθους της στο Instagram, μία φωτογραφία της από το πλατό του σίριαλ.

Όπως μπορεί κανείς να καταλάβει από τα σκηνικά, σήμερα η Βάσω Λασκαράκη είχε γύρισμα στο «σπίτι» της οικογένειας Χαμπέα, που είναι το δικό της «σόι».

Η επιτυχημένη ηθοποιός ποζάρει στην κάμερα του κινητού της και καλημερίζει τους πάνω από 800 χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που την ακολουθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι πέντε κύκλοι της σειράς είχαν κυκλοφορήσει από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2019. Το σίριαλ είχε σημειώσει ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης, κάτι που συνεχίστηκε και τα χρόνια που έπαιζε σε επανάληψη.

Η αγάπη που έδειξε ο κόσμος στη σειρά και μετά το τέλος του πέμπτου κύκλου, οδήγησε τελικά στην απόφαση το σίριαλ να επιστρέψει με νέα επεισόδια το 2025. Πλέον το κοινό του «Σόι Σου», περιμένει με ανυπομονησία να ξεκινήσει ο έβδομος κύκλος.

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