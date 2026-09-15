Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: Χωρίς Γκουστάβο Σα και Φορτούνη η αποστολή – Μέσα ο Γιάρεμτσουκ

Ο Γκουστάβο Σα έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια λόγω τραυματισμού, ενώ απών θα είναι και ο τιμωρημένος Κώστας Φορτούνης. Στις επιλογές βρίσκεται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια, ενόψει της πρεμιέρας του στη League Phase του Europa League.
  • Εκτός αποστολής έμεινε ο Γκουστάβο Σα λόγω τραυματισμού, ενώ θα απουσιάσει και ο Κώστας Φορτούνης λόγω τιμωρίας.
  • Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, η τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αποστολή για την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια, την Τετάρτη (16/09/26, 22:00), ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ενόψει της πρεμιέρας του στη League Phase του Europa League.

Εκτός έμεινε ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα με τον ΟΦΗ και δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Από την αναμέτρηση θα απουσιάσει και ο Κώστας Φορτούνης, λόγω τιμωρίας.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αποτέλεσε την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στην ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.

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