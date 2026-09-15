Αλγουαθίλ για το Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια: «Θέλουμε να νικήσουμε, δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι στον πάγκο του Ολυμπιακού και, κυρίως, τι περιμένει από εκείνον ο κόσμος. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στην ομάδα, αναφέρθηκε στις συζητήσεις του με τον Ερνέστο Βαλβέρδε και εξήγησε γιατί δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ζοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που ανέλαβε.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αυριανή (16/9, 22:00) αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Βάσκος προπονητής στάθηκε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ζήτησε από τους παίκτες του μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν, αλλά και συγκέντρωση απέναντι σε έναν αντίπαλο που περιμένει να παίξει επιθετικά.

Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού αποκάλυψε ότι έχει ουσιαστικά αποφασίσει για την ενδεκάδα, χωρίς όμως να ανοίξει τα χαρτιά του. Όπως είπε, απομένει ακόμη μία προπόνηση και στόχος του είναι να δουλέψει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες.

Για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν το όνομα του Ολυμπιακού, ήταν ξεκάθαρος: «Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας, των παικτών αλλά και οι δικές μου είναι πολύ μεγάλες». Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι κανείς στην ομάδα δεν πρέπει να μένει στο παρελθόν ή στην περσινή κατάκτηση του Conference League. «Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε αύριο», ανέφερε.

Ο Αλγουαθίλ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον οποίο διατηρεί επαφή. Όπως αποκάλυψε, ο νυν προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο τού είχε μιλήσει για το συναίσθημα που προκαλεί μια νίκη με τον Ολυμπιακό. «Ο Ερνέστο μου έχει πει πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Σε ό,τι αφορά τον Μεντιλίμπαρ, ξεκαθάρισε ότι επίσης υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, όμως δεν έχουν μιλήσει από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών. «Έχω απεριόριστη επαφή και με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφότου υπέγραψα, γιατί δεν μου φαίνεται σωστό», είπε.

Μάλιστα, ο Αλγουαθίλ έδωσε και μια προσωπική διάσταση στην κουβέντα, εκφράζοντας την επιθυμία όταν κάποια στιγμή αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει την ίδια αγάπη και εκτίμηση που απολαμβάνουν οι δύο συμπατριώτες του.

Όσο για τη Γιαγκελόνια, ο Αλγουαθίλ περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχει σχηματίσει καλή εικόνα για την πολωνική ομάδα και περιμένει να πιέσει αρκετά, κυρίως από τα άκρα. «Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά και, όταν δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση», τόνισε.

Και όταν ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που ανέλαβε τον Ολυμπιακό ενώ η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, η απάντησή του ήταν σύντομη και χαρακτηριστική: «Είναι πολύ απλή η απάντηση. Ήρθα στον Ολυμπιακό».

Σαντιάγκο Έσε:

Από την πλευρά του, ο Σαντιάγκο Έσε έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της πρεμιέρας του Ολυμπιακού. Ο Αργεντινός μέσος τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να σταματήσουν να κοιτούν πίσω και να αφήσουν στην άκρη τις αναμνήσεις από την κατάκτηση του Conference League.

Ο Έσε, που γνωρίζει πλέον πολύ καλά τι σημαίνει να αγωνίζεσαι στον Ολυμπιακό, στάθηκε στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα να προχωρήσει ενωμένη. Όπως είπε, όλοι πρέπει να βοηθήσουν σε κάθε τομέα, ειδικά τώρα που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει τεθεί εκτός λόγω τραυματισμού.

«Το Conference League πέρασε. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό και να κοιτάξουμε το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός. «Οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα ήταν όμορφο να ξεκινήσουμε με νίκη, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Με τον Ελ Κααμπί να απουσιάζει, ο Ολυμπιακός χάνει τον βασικό του επιθετικό, όμως ο Έσε δεν θέλησε να σταθεί σε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, έδειξε ότι περιμένει από ολόκληρη την ομάδα να καλύψει το κενό. «Είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Η ομάδα μάς έχει όλους ανάγκη. Αύριο δεν πρέπει μόνο να προσπαθούμε για το γκολ, αλλά και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Ό,τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνουμε», είπε.

Ο Αργεντινός παραδέχθηκε επίσης ότι η ομάδα έχει επηρεαστεί από τα τελευταία αποτελέσματα και πως όλοι θέλουν να επιστρέψουν άμεσα στις καλές εμφανίσεις. «Ένα κακό αποτέλεσμα μας επηρεάζει, δεν μας αφήνει ήρεμους. Είχαμε λίγες ημέρες, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό», σημείωσε.

Όσο για τη Γιαγκελόνια, ο Έσε ξεκαθάρισε πως δεν περιμένει εύκολο παιχνίδι. «Όλες οι ομάδες στη διοργάνωση είναι καλές και ανταγωνιστικές. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό ματς και να είμαστε καλύτεροι από εκείνους, ώστε να ξεκινήσουμε θετικά τη διοργάνωση», ανέφερε.

Ο Έσε επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην υπάρχει σύγκριση με την περσινή ευρωπαϊκή πορεία. «Σίγουρα δεν θέλω να μιλάω για το Conference League. Όχι ότι δεν με κάνει χαρούμενο, αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Άλλη διοργάνωση, άλλη σεζόν, άλλη ομάδα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να ξεκινήσουμε με νίκη. Θέλουμε να βγούμε μπροστά εμείς οι παίκτες, αλλά όχι σκεπτόμενοι το παρελθόν, γιατί δεν μας ευνοεί».

Ο Έσε μίλησε και για τον Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως εξήγησε, το πρώτο ζητούμενο για έναν παίκτη που έρχεται από άλλη ήπειρο είναι να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, η ομάδα περιμένει από εκείνον να προσφέρει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη συνολική λειτουργία της. «Κάνει δουλειά και είναι καλό παιδί. Είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε, ώστε και εκείνος να βοηθήσει την ομάδα», ανέφερε ο Έσε.