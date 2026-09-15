Παναγιώτης Πετράκης για Άννα Βίσση: «Γνωριστήκαμε σε ακρόαση στο σπίτι της – Είναι πάντα υπέροχη»

Στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς» κάθισε το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου ο Παναγιώτης Πετράκης. Στη συνέντευξή του με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με την Άννα Βίσση στην ροκ όπερα «Δαίμονες» το 2013.

Μιλώντας για τους «Δαίμονες», ο Παναγιώτης Πετράκης εξήγησε ότι: «Ήταν ωραία παράσταση. Όλοι οι συντελεστές ήταν υπέροχοι. Πολύ ευτυχισμένη στιγμή του Γιάννη Κακλέα. Ένιωθα ότι χρειάζομαι φορείο να με πάρει το βράδυ από το “Παλλάς”. Ήθελε τρελή ενέργεια. Πολύ χτύπημα και όλα στο εξτριμ. Και το υποκριτικό κομμάτι και το φωνητικό, όλα στα κόκκινα».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός και τραγουδιστής είπε για την Άννα Βίσση: «Είναι πάντα υπέροχη, δεν νομίζω ότι έχει εποχή. Τότε γνωριστήκαμε, σε ακρόαση στο σπίτι της. Είχα πάθει σοκ. Τώρα να τραγουδάω “Δαίμονες” μπροστά στη Βίσση…

Είχα κολλήσει τόσο πολύ όταν ήμουν στο σχολείο, στο πρώτο ανέβασμά τους. Πρέπει να είχα δει την παράσταση 15 φορές όταν ήμουν παιδί. Είχα πάρει τον δίσκο, είχα μάθει όλα τα τραγούδια απ’ έξω, στα διαλείμματα να μένω στη τάξη και να τραγουδάω με την ηχώ “Δαίμονες”… Και ξαφνικά αυτό να γίνεται πραγματικότητα. Σαν με ένα περίεργο τρόπο να με προετοίμαζε η ζωή, γι’ αυτό που θα συμβεί αργότερα».